Først et. Så to. Så tre. Og så kom Søren Brostrøm med udmeldingen på pressemødet.

Kampen mod corona fortsætter, og Søren Brostrøm gjorde det krystalklart på et nyligt pressemøde, hvad der skal redde os igennem corona og fremtidige epidemier.

Vaccinerne var svaret. Men det svar åbner op for et nyt spørgsmål.

Nemlig: Hvor mange flere stik kan vi se frem til, før vi er »reddet« fra corona?

I Israel, der var første land til at begynde at vaccinere mod coronavirus, anbefaler man nu at give fjerde stik til alle over 60. Det sker efter, at den nye og meget smitsomme omikronvariant har gjort sit indtog.

Også Tyskland gør klar til et fjerde stik. Vores naboland har bestilt millioner af nye vacciner for at tilbyde fjerde dosis næste år, skriver Daily Mail. Selvsamme medie skriver også, at Storbritannien, der onsdag registrerede det højeste daglige antal smittede siden begyndelsen af pandemien, også overvejer en fjerde coronavaccination.

Og det er bestemt ikke utænkeligt, at vi i Danmark, hvor omikron raser derudad, skal den samme vej.

»Det er et muligt scenario med flere stik og også stik hvert år,« lød det fra Brostrøm på onsdagens pressemøde, hvor han var flankeret af Magnus Heunicke (S), Sundhedsminister, Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut og Lisbet Zilmer-Johns, direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

På pressemødet fortalte Brostrøm, at Sundhedsstyrelsen har set på, om det vil være nødvendigt med et fjerde stik, og at styrelsen kigger videre på det efter nytår.

Senest har vi i Danmark valgt at fremrykke tredje stik for alle over 18 år, således at man inviteres fire en halv måned efter, at man har fået sit andet stik, ligesom det er sket for alle over 40.

Beskeden fik hjemmesiden 'vacciner.dk' til at gå ned.

På onsdagens pressemøde var som nævnt også sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Og han havde nye tiltag med.

Det ene handlede om fitnesscentre, hvor der skal vises coronapas, som et flertal i Folketingets Epidemiudvalg stemte for onsdag aften. Det vil være gældende fra 24. december.