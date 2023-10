To svenske fodboldfans blev i går dræbt i Belgien i forbindelse med en landskamp på udebane.

I aften er danske fodboldfans rejst til San Marino i forbindelse med en landskamp på udebane.

Og den danske terrorforsker Tore Hamming ville gemme landsholdstrøjen væk efter gårsdagens begivenheder.

»Jeg ville tage af sted, men jeg ville nok ikke tage min trøje på. Selvom risikoen er forsvindende lille,« siger han til B.T.

Han er seniorforsker ved forskningsinstituttet for radikalisering ved Kings College i London og har beskæftiget sig med jihad og islamistisk terror i mange år.

»Skulle jeg selv til landskamp i dag, ville jeg være ekstra opmærksom, men det er svært at sige, om det er rationelt eller en slags paranoia,« siger han og uddyber, at en landskamp og en landsholdstrøje er en »helt vildt« god markør, hvis man gerne vil ramme en specifik nationalitet.

Der er dog ingen tvivl om, at terrortruslen i Danmark er blevet større i dag, end den var i går, forklarer han.

Sveriges herrelandshold i fodbold spillede mandag aften landskamp mod Belgien i Bruxelles, men fodboldfesten blev ødelagt af den formodede gerningsmand, en tunesisk mand, der omkring klokken 19 skød tre svenske fodboldfans i det centrale Bruxelles.

De rystede svenske fodboldfans fik ikke lov til at forlade fodboldstadionet før længe efter kampen.

Ifølge Belgiens premierminister har den formodede gerningsmand ladet sig inspirere af den væbnede gruppe Islamisk Stat, og myndighederne efterforsker det som terror.

»Terror er noget, der sjældent rammer, men der er ingen tvivl om, at truslen mod Danmark er højere i dag end i går,« siger Tore Hamming.

Han forklarer, at der længe har været et trusselsbillede af, at Danmark og Sverige er særligt meget i jihadisternes fokus.

»Man er altid i tvivl om, hvorvidt de her opfordringer medfører, at nogen handler. Nu har vi set, at nogen handler, og så bliver risikoen for angreb større,« siger Tore Hamming.

Gerningsmanden, der tirsdag formiddag meldes dræbt i Bruxelles, har ifølge terrorforskeren lagt op til, at angrebet er motiveret af de danske og svenske koranafbrændinger.

Også selvom den formodede gerningsmand også »tydeligvis har været meget optaget af Israel-Palæstina de seneste dage,« siger terrorforskeren.

»Der er flere faktorer i spil, men det kan ikke ses på andre måder, når han går specifikt efter nogen i svenske fodboldtrøjer.«

Tore Hamming forklarer, at Sverige har været mere i fokus hos for eksempel terrororbevægelsen Al-Qaeda end Danmark. Men Danmark har også været nævnt flere gange.

Og det kunne lige så godt være tre danskere, der var blevet ramt.

»Det virker lidt tilfældigt. Manden bor i Belgien, og Sverige kom til Belgien, så det var oplagt. Havde det været Danmark mod Belgien i går, kunne tre danskere også være blevet ramt.«

»Den formodede gerningsmand er ikke rejst til Sverige for at ramme svenskere, men det var denne mulighed, der lige bød sig,« siger Tore Hamming.

