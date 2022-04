Man skal nok ikke lide af højdeskræk, hvis man begiver sig op i et nyt udsigtstårn, der snart bliver stablet på benene i Zoologisk Have i København.

'Zoo Skyliner' vil fra 9. juni og tre måneder frem sende gæster op i en højde på 81 meter på toppen af Valby Bakke – i alt cirka 110 meter over havets overflade.

'Zoo Skyliner' er næsten dobbelt så højt som Zootårnet, og det giver et komplet panorama over hele hovedstaden, det meste af Sjælland, Øresundskysten, Malmø og Sydsverige.

Det oplyser København Zoos administrerende direktør, Jørgen Nielsen, der har store forventninger til byens nye udsigtstårn.

»På et af de højeste punkter i København placerer vi et 81 meter højt tårn. Jeg tør godt love, at det bliver en 'once in a lifetime'-oplevelse med garanti for sug i maven,« siger Jørgen Nielsen i en pressemeddelelse.

Han glæder sig samtidig over, at Zoo er med til at kickstarte turismen i hovedstaden efter et par sløje år med corona.

»Vi vil være noget for alle de danske familier, der bliver i Danmark i sommerferien. Vi vil være noget for de turister, der nu vender tilbage til Danmark, og så vil vi frem for alt give vores trofaste gæster, sponsorer og erhvervspartnere endnu en god grund til at lægge vejen forbi i sommer,« siger Jørgen Nielsen.

Med et besøg i det imponerende høje tårn er man desuden med til at støtte den stadig mere desperate kamp mod krybskytter, der truer med at udrydde den vilde bestand af næsehorn.

'Zoo Skyliner' er næsten dobbelt så højt som Zootårnet. Grafik: København Zoo Vis mere 'Zoo Skyliner' er næsten dobbelt så højt som Zootårnet. Grafik: København Zoo

For hver gæst, der tager turen til toppen, går fem kroner direkte til Zoos kamp for at bekæmpe krybskytteri i Pilanesberg Nationalpark i Sydafrika.

»Aktuelt mangler vi både droner og et bedre fly til overvågning, og det forventer vi, at de mange gæster i Skyliner kan hjælpe med,« siger Jørgen Nielsen.

Skyliner er et mobilt tårn. Det har tidligere givet gæster oplevelser i højden i Stockholm, Wien, Bruxelles, Bonn og Luxembourg.

I Søndermarken holder Skyliner åbent for publikum hver dag i perioden 9. juni-28. august 2022.

Udsigtstårnet bliver meget snart rejst i udkanten af Søndermarken lige over for Zoologisk Haves hovedindgang.

Der bliver både adgang direkte fra Roskildevej for gæster, der ikke besøger Zoo, og adgang i forbindelse med besøg i Zoo.