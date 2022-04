Det er måske de færreste, der lige ved første tanke kan finde ud af, hvad vandstand og bybænke har tilfælles.

Men i Aarhus er 'fremtidens bybænke' rykket ind to steder.

Det er de for at sætte fokus på, at globale temperaturstigninger i fremtiden vil medføre et anderledes klima med flere oversvømmelser, storme og forhøjede vandstande.

Og fortsætter udviklingen som nu, skal vores bybænke hæves med op mod 1 meter, som er kendetegnede for de nye bybænke. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Forskning fra FNs klimapanel viser nemlig, at vandstanden i verdenshavene vil stige med op mod 1 meter i 2100.

»Vandstandene kommer til at stige meget voldsomt og hurtigt frem mod 2100. Det betyder, at storme ikke behøver at være nær så kraftige for at overvælde vores kystbeskyttelse, og det vil give flere oversvømmelser.«

»Men hvis vi udleder mindre, kan vi sætte farten ned på vandstigningerne og købe tid til at indrette os bedre,« siger Aslak Grinsted, der er lektor på Niels Bohr Institutets sektion for Is, Klima og Geofysisk ved Københavns Universitet.

Det er TV 2, der har udviklet de særligt forhøjede udgaver af den ikoniske og klassiske bybænk. Bænkene er hævet med 85 centimeter for at gøre klimaforandringerne visuelle og tydelige for alle danskere – og for at give stof til eftertanke, siger indholdsdirektør i TV 2, Lotte Lindegaard.

»Klimaforandringerne kan føles ubegribelige for mange og derfor svære at tage rigtigt ind (...). Med de forhøjede bænke vil vi give danskerne et konkret billede af, hvordan fremtiden bliver, hvis vi ikke ændrer noget nu – alle sammen. Det er vores jord og dermed vores ansvar at handle på det.«

En række kendte danskere – heriblandt skuespiller Rasmus Botoft bakker op om TV 2s klimafokus – med en opfordring til danskerne om at tage stilling og være med til at vende udviklingen.

»Selvom der er meget ballade i verden lige nu og mange svære ting at tackle og forholde os til, så er klimaforandringerne her stadig, og det er vores kæmpe ansvar at handle på det,« siger Rasmus Botoft blandt andet.

Bænken kan opleves på Store Torv og Strandvejen i Aarhus fra mandag 11. april og fire uger frem.