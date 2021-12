Bare. Et. Stykke. Til.

Du kender det. Det er det samme hvert år. Du sidder der rundt om julebordet, der er proppet med ting som sovs, and, flæskesteg og brunede kartofler.

Og om lidt kommer risalamande og kirsebærsauce også på bordet. Alt, der bare minder om selvdisciplin, bliver sat på pause juleaften. Og i stedet overtager massiv mæthed.

Ifølge Marie Steenberger, ekspert i sundhedspsykologi og ernæring samt direktør for Madmentoruddannelsen, spiser cirka 30 mennesker i Danmark sig hvert år så mætte, at de må en tur forbi hospitalet.

Det er – som Marie Steenberger, der snakkede med DR først, siger – »en trist afslutning på juleaften,« og her får du et par gode råd til, hvordan du undgår at blive en del af den kedelige statistik.

Spiser du så meget, at du bliver overmæt juleaften?

Råd nummer et:

Er du en af dem, der 'lige gør plads til julemaden' ved at droppe både morgenmad og middagsmad? Ja, så laver du allerede første store fejl, ifølge Marie Steenberger.

»Det giver bagslag, fordi man bliver sindssygt sulten, og når man er meget sulten, så spiser man meget hurtig, og når man gør det, kan man ikke mærke, når mætheden indtræder,« Marie Steenberger, der fortsætter:

»Det betyder, at man får rigtig store mængder mad ind meget hurtigt, og så slår hammeren. Og den slår hårdt, fordi den her mad er fed.«

Og det bringer os til råd nummer to, der blandt andet handler om hastighed.

Råd nummer to:

I stedet for at køre maden ind, som var du bange for, at nogen kom og stjal den fra dig, så sænk tempoet, lyder opfordringen.

»Nyd den gode samtale, nyd stemningen, træk måltidet ud,« siger Marie Steenberger, der også kommer med et lille fif til, hvordan måltidet kan føles længere.

»Små portioner ad gangen. Det er ret dejligt, at man kan blive ved med at tage fra fadet. På den måde kan man snyde sig selv og andre.«

Råd nummer tre:

Strammer bukserne lidt mere her sidst på december? Så meget at kuren i januar allerede er tilrettelagt? Så har du faktisk større risiko for at komme til at give den lidt for meget gas med julemaden juleaften.

»Hvis vi har udsigt til, at vi skal spise restriktivt lige om lidt, så spiser vi mere inden. Tag derfor en beslutning om, at du ikke skal på nogen slankekur til januar, sig til dig selv 'jeg kan spise det her igen til januar, hvis jeg vil det'.«

Men skulle det ske, at du alligevel får taget et stykke eller tre for meget? Så er der heldigvis også råd for det.

»Man skal huske, at det har man også gjort alle andre juleaftener- og det gik jo alligevel. Og man er ikke den eneste. Det er ikke the end of the day. En aften med overspisning går nok,« lyder de trøstende ord fra Marie Steenberger.