Sundhedsmyndighederne har de seneste dage styrket indsatsen for at sikre, at så mange danskere som muligt bliver vaccineret mod coronavirus.

Derfor har odenseanerne blandt andet siden lørdag kunne lade sig stikke, mens man alligevel var ude og handle i Bilka.

Og tirsdag kan sundhedsmyndighederne så oplyse, at 64 odenseanere har valgt at lade sig prikke i overarmen i Bilka Odense. I alt 386 personer har fået vaccinen i enten Føtex eller Bilka siden tilbuddet trådte i kraft lørdag.

Det ser altså ud til, at odenseanerne har taget godt imod tilbuddet om vaccination i Bilka – og det til trods for at Bilka og Føtex ellers kom i noget af en modvind efter dagligvarebutikkerne annoncerede, at man nu ville kunne modtage et stik på handleturen.

På diverse sociale medier, hvor Føtex og Bilka optræder, er de blevet bestormet med negative kommentarer.

»Føj hvor burde I skamme jer. Hvordan kan I dog bakke op om dette, tror der er mange, som aldrig sætter sine ben i jeres butikker mere,« lyder det blandt andet i et kommentarspor på Twitter.

Men selvom Bilka og Føtex altså ikke udelukkende blev mødt af positive kommentarer, så er tiltaget stadig blevet modtaget godt af de flere handlende.

»Det er utrolig positivt, at vi har fået 386 personer vaccineret gennem pop-optilbud i udvalgte supermarkeder,« siger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

Men det er ikke kun i supermarkedet, at man kan få muligheden for et prik i overarmen. Sundhedsmyndighederne tilbød nemlig i weekenden, at man kunne blive vaccineret i Fælledparken i forbindelse med The Minds of 99-koncerten, der blev afholdt lørdag i Parken i København.

Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at den er i dialog med en række arrangører af kulturbegivenheder i de kommende uger for at undersøge mulighederne for yderligere pop-op-vaccinationstilbud.

»At kulturlivet igen er åbent, og at så mange mennesker kan samles om kultur og fællesskab, er et tegn på, at mange allerede er vaccineret. Men det er vigtigt for den fortsatte kontrol med epidemien, for den enkeltes helbred og for de mere sårbare gruppers helbred, at vi får de sidste med,« siger Niels Sandø.