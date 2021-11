Efter gårsdagens coronapressemøde i Statsministeriet er efterspørgslen på PCR-test i Storkøbenhavn eksploderet.

Særligt på Københavns Vestegn, hvor smittetallene er allerhøjest og vaccinetilskutningen er allerlavest, er testcentrene er pressede.

Forsøger du at bestille en coronatest på vestegnen tirsdag via coronaprøver.dk, får du nemlig at vide, at du skal prøve igen senere.

Tirsdag er der nemlig ingen ledige tider i testcentrene Glostrup, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Albertslund.

Testcentrene på vestegnen er pressede. Skærmfoto: coronaprøver.dk

Det samme gør sig gældende i testcentrene nord for København i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby.

Også testcentre i København er presset på testkapaciteten.

Testcentrene på Amager på Sundholmsvej og i Tårnby har ingen ledige tider, mens testcentrene på Vingelodden i Bispebjerg og i Valby først har ledige tider onsdag.

Bor du i Storkøbenhavn og har brug for at blive testet for corona tirsdag, kan du derfor blive nødsaget til at tage et stykke ud af byen for at blive PCR-testet.

På den alleryderste vestegn i Taastrup og i Ishøj er der skrivende stund eftermiddagstider tirsdag til en PCR-test.

Kvikcentrene har forholdsvis kort ventetid tirsdag formiddag. Skærmfoto: Copenhagen Medical.

Ellers skal man til Greve eller Solrød mod syd eller helt til Hillerød mod nord.

Copenhagen Medicals kviktestcentre har de fleste steder i København og omegn tirsdag maksimalt 30 minutters ventetid.

Testcentret i Valby her mandag aften. Foto: Privat

B.T. har tirsdag været til stede på flere testcentre på Københavns Vestegn, hvor er der, på trods af manglen på ledige tider, ikke er nævneværdig lang kø.

Det var til gengæld tilfældet mandag aften, hvor flere borgere valfartede til testcentrene, og ventetiden blev flere timer lang.