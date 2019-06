Risikoen for at blive ramt af en blodprop som ung er betragteligt større, hvis man er ryger, viser studier.

Tre ud af fire danskere mellem 30 og 50 år, der får en stor akut blodprop i hjertet, er rygere. Blandt kvinder med blodprop i hjertet er de otte ud af ti rygere i aldersgruppen 30-50 år.

Det viser nye studier, som en dansk forskergruppe ledet af lektor Michael Mæng står bag. Det skriver Politiken.

- Vores undersøgelse viser, at man stort set ikke får blodpropper i hjertet, når man er under 50 år, hvis ikke man ryger, siger Michael Mæng, overlæge ved hjertesygdomme på Aarhus Universitet, til Politiken.

Omkring 1000 danskere mellem 30 og 50 år får hvert år akut blodprop i hjertet, mens tallet er cirka 9000 i aldersgruppen 50-80 år.

Overlægen anslår, at antallet af blodpropper kunne reduceres fra 1000 til omkring 250 hvert år, hvis ingen røg.

Det er giftstoffer i tobak, der går i blodbanen og langsomt forkalker årene, så de bliver mindre, og dermed kan blodpropper opstå. Samtidig gør tobak blodet mere tyktflydende. Også det øger risikoen.

Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse, er ikke overrasket over resultaterne, der bekræfter undersøgelser fra udlandet.

Hun håber, at studierne kan være et wakeupcall for unge rygere.

- Jeg håber, at det kan motivere rygerne til - i stedet for at udskyde rygestoppet til en gang efter sommerferien - at tage sig sammen og tænke, at livet er for dejligt, og det vil være rigtig ærgerligt at forlade det, når man er 40, siger Charlotta Pisinger til Ritzau.

Forskerne har undersøgt alle 14.083 patienter med akutte store blodpropper fra 2005 til 2015 fra Vestdansk Hjertedatabase og sammenholdt med Danmarks Statistiks data om den samlede befolkning.

Registerstudier kan ikke dokumentere årsagssammenhænge.

Men når forskerne justerer for andre årsager til blodpropperne såsom forhøjet blodtryk, kolesterol, arvelighed og diabetes, kan de se, at tobakken slår igennem.

/ritzau/