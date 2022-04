Naboklager mod opførelse af vindmøllepark ved Nørre Økse Sø i Jammerbugt Kommune er blevet afvist.

Efter seks år er en indædt kamp mod 11 store vindmøller – måske – ovre.

»Først og fremmest er vi skuffede over, at afgørelsen er gået i mod os. Vi synes jo virkelig, at vi havde fat i den lange ende. Men vi må jo tage det til efterretning,« siger Johnny Solberg, der er frontfigur for de lokale vindmøllemodstandere.

Det er Miljø- og fødevareklagenævnet, der har afvist klagerne, mens også Planklagenævnet har afvist naboernes klager. Bekymringen fra borgerne i området handler blandt andet om de sundhedsmæssige konsekvenser ved lavfrekvent støj.

»Vi kan ikke påklage det yderligere hos de to instanser. Kampen er bestemt ikke overstået, men vi skal lige tænke over, hvad vores næste træk er. Vi vil kigge på, om vi har andre retlige muligheder« siger Johnny Solberg.

Afgørelsen betyder, at opførelsen af de 11 vindmøller, som Eurowind Energy står bag, kan fortsætte.

»Det betyder jo, at vi efter tre et halvt års venten i nævnets hus for de her klager endelig kan sige, at vi har en upåklaget tilladelse,« siger landechef for Eurowind Energy, Jesper Houe, til TV 2 Nord og fortsætter:

»Dermed kan vi komme videre med planlægningen af de her møller, der skal bygges.«

De 11 vindmøller skal erstatte 24 eksisterende møller. Men hvor de gamle vindmøller kun måler 75 meter i højden, kommer de 11 nye til at måle 150 meter i højden.

Vindmøllerne kan allerede stå klar næste år, lyder det fra Eurowind Energy.