Da Merete Pihl Skouby kiggede ud i sin have onsdag morgen, røg der lynhurtigt en tanke gennem hendes hoved.

»Det er løgn. Ikke nu igen,« fortæller hun.

For faktisk var der ikke meget have tilbage allerede der ved 7-tiden. Det massive regnvejr, der onsdag har ramt store dele af Danmark, havde på få timer nærmest fuldstændigt oversvømmet familiens grund ved Ørsted på Fyn.

Som det tidligere også er sket i 2019 og 2021.

»Men slet ikke i det omfang som i dag,« siger Merete Pihl Skouby, der forsøger at have humoren i behold:

»Vi har 1.800 kvadratmeter grund, og der er måske 50 eller 100 kvadratmeter, der ikke er under vand. Vi har et af de få huse midt inde i landet med havudsigt.«

Allerede i søndags stod haven i mindre grad under vand på grund af nytårsregnvejret, men det var nærmest forsvundet igen tirsdag.

Onsdag morgen var den så helt gal, efter at det voldsomme regnvejr havde nået den vestfynske by i nattetimerne.

Vand i kælderen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vand i kælderen. Foto: Presse-fotos.dk

Da B.T. taler med Merete Pihl Skouby ved 10-tiden regner det stadig, og vandet er efterhånden også kommet indenfor.

»Det lyder, som om der er regnvejr nede i kælderen, for det kan ikke undgås, at det trænger ind gennem væggene også,« siger hun.

»Indtil videre er det kun i vaskerummet, men jeg håber, at det ikke spreder sig videre til eksempelvis soveværelset. Det er belastende.«

På den optimistiske front står vandet (endnu) ikke højt i kælderen, men morgenen og formiddagen har alligevel budt på opkald til både kommune og forsikringsselskab.

Vandet ligger helt tæt på husets vægge. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vandet ligger helt tæt på husets vægge. Foto: Presse-fotos.dk

Og indtil videre er kommunale folk i gang med at spule kloakken for at se, om det skulle kunne være med til at få ledt vandet bort.

»Jeg tror ikke på, at det kan tage det,« konstaterer Merete Pihl Skouby bare.

For som sagt. Det regner stadig en del.

Imens forsøger hun at tage situationen fra den humoristiske side.

Køkkenhave under vand. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Køkkenhave under vand. Foto: Presse-fotos.dk

»Vi har faktisk sådan en gammel jolle, der ligge bagved i haven, og den overvejer vi da at bruge,« siger hun og tilføjer dog:

»Men det er jo ikke meningen at man skal sejle rundt i sin egen have.«