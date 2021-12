»Jeg har altid synes, mit navn har været kedeligt. Og så er det heller ikke noget, jeg selv har valgt«.

Sådan lyder det fra Kenneth Jakobsen, som i flere år gerne har ville skifte navn.

Han mener nemlig ikke, at hans navn er noget specielt, og så har han også fundet ud af, at det er i ubalance med, hvem han egentlig er.

Og det fik derfor hans forlovede Rose Abel til tasterne.

»Efter lang tid, hvor jeg ikke følte, at mit navn passede til mig, undersøgte min kæreste og jeg mit navns betydning gennem numerologi, og her fandt vi ud af, at det ikke passer til, hvem jeg er,« fortæller Kenneth Jakobsen.

På Facebook delte de to derfor et opslag, hvori de efterspurgte navneforslag. Et opslag der i skrivende stund har over 600 kommentarer.

Normalt er Kenneth ellers ikke typen, der går særligt op i numerologi. Men efter at hans kæreste Rose introducerede ham til det, fik han alligevel øjnene op for, hvorfor man kan tage navneforandring.

»Mange af de ting, som jeg har oplevet gennem mit liv har gjort, at jeg er kommet ud i nogle dårlige ting, og derfor tænkte jeg, at det kunne blive anderledes, hvis jeg ændrede mit navn,« fortæller han.

Det store spørgsmål for Kenneth er bare, hvad han skal ændre sit navn til, for mulighederne er som bekendt mange, og denne gang skal det være det helt rigtige.

»Jeg vil gerne finde et navn, som passer lige netop til mig. Og så har det også været besværligt at hedde Kenneth, når jeg har været ude at rejse,« siger han.

Hvad synes du, at Kenneth skal ændre sit navn til?

Selvom Kenneth påpeger, at han ikke har de store præferencer, når det kommer til navne, understreger han alligevel, at det gerne må være lidt internationalt. Det vil nemlig gøre flere situationer nemmere, mener han.

Også Kenneth Jakobsens forlovede har tidligere fået foretaget en navneforandring. Det gjorde hun allerede som 14-årig.

»Jeg følte mig virkelig dårligt tilpas med mit navn. Det var som om, at navnet ikke passede til mig,« siger Rose Abel om hendes tidligere navn 'Benedikte':

»Der er jo ikke noget galt med navnet, men jeg fik virkelig dårlig energi af at hedde noget, jeg slet ikke følte mig som.«

Derfor har hun også fuld forståelse for sin forlovedes ønske om, at få foretaget en navneændring.

»Jeg synes ikke det er svært. Jeg har kæmpe respekt for, at man ændrer sit navn.«

Danmarks Statistik oplyser til B.T, at der i 2020 var i alt 5932 danskere, som fik ændret deres fornavn.

Til sammenligning var der i alt 3894 navneændringer i 2005.