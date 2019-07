Borgere i Kalundborg må klare sig uden varmt vand og varme i over to døgn.

56 timer, for at være helt præcis, vil der kun være kold vand i brusere og vandhanerne i Kalundborg by.

Der bliver lukket for det varme vand i både haner og radiatorer fra den 30. juli klokken 20.00 til 2. august klokken 02.00.

Der er gamle og nedslidte rør og flere ventiler, der skal skiftes ud, og det medfører altså den største lukning i forsyningsselskabets historie nogensinde.

»Vi gør arbejdet så hurtigt, vi kan,« siger projektleder Kenneth Aagaard i en pressemeddelelse.

Det er en transmissionsledning, der går fra Asnæsværket, som værket skal have fikset. Ledningen leder varmt vand fra Asnæsværket til Kalundborg Forsyning, og så videre til kunderne.

Men forbindelsen bliver altså kappet for en stund, så borgerne må undvære et varmt bad, mens renoveringen står på.

Hvis man ikke er til en kold omgang under bruseren, så kan man tage et gratis bad i Årby Hallen og Kalundborg Hallen de pågældende dage.