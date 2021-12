»Det, jeg vil sige i aften, kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.«

Sådan indledte statsminister Mette Frederiksen (S) det famøse pressemøde 11. marts 2020, hvor landets første lockdown blev præsenteret - og hun fik ret.

Nedlukninger, forsamlingsforbud og hvad danskerne ellers er blevet påduttet de forgangne år, har af gode grunde haft stor betydning for mange - hvis ikke alle - borgere. Men særligt har restaurationsbranchen været hårdt ramt.

Det kan 51-årige Jan Schmidtsdorff skrive under på. Ovenpå et helt års hårdt arbejde kunne han 1. marts 2020, blot 11 dagene inden den nationale nedlukning, slå dørene op for sin nyopstartede event- og restaurationsvirksomhed BHG44.

»Jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde til min kæreste: 'Så er vi færdigbyggede, der er bookinger i bogen, og så skal vi til at give overskud. Nu skal jeg ikke have penge med på arbejde mere',« fortæller han.

Det var en mangeårig drøm for Jan Schmidtsdorff, der i årtier havde begået sig i salgs- og it-branchen, at blive selvstændig. Men den drøm forvandlede sig lynhurtigt til et mareridt.

»Det var noget værre lort, for at sige det lige ud. Et granatchok.«

Som pressemøder og restriktioner blev en fast del af hverdagen, mistede han mere og mere indtjening. Han måtte vinke farvel til forudbookede selskaber for mere end 900.000 kroner.

Alt var klappet og klar - men endnu engang ruller aflysningerne ind over BHG44. Vis mere Alt var klappet og klar - men endnu engang ruller aflysningerne ind over BHG44.

Og nu er den gal igen.

Julefrokostsæsonen står for døren, og som bekendt er det restaurationsbranchens storhedstid. Efterspørgslen er enorm i november og december, sammenlignet med årets resterende måneder.

Men endnu en gang må Jan Schmidtsdorff se på, mens aflysningerne ruller ind.

»Det har kostet mig et sted mellem 250.000 og 300.000. Jeg fik en mere i går. Det var den sidste store firmajulefrokost, vi havde i bogen. Den blev så også aflyst,« fortæller han.

Det er især firmaer, der har aflyst deres julefrokoster hos BHG44 - men som coronasituationen skrider frem, må det antages, at de private fejringer også så småt vil falde fra.

»Julefrokosterne gør os ikke noget mere, for de store har alligevel allesammen aflyst, så det er lidt for sent,« siger Jan Schmidtsdorff og fortsætter:

»Vi er mere bange for, hvad hun (statsministeren, red.) nu siger om fremtiden. Om der vil komme forsamlingsloft eller andet, for så ryger alle privatfesterne jo også igen.«

Spørger du Jan Schmidtsdorff, hvad konsekvenserne i så fald vil blive for ham og hans virksomhed, er svaret klart:

»Så lukker vi.«