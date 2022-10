Lyt til artiklen

En mand fra Gentofte i Nordsjælland har måttet sande, at han nok alligevel burde have støvsuget selv i stedet for at overlade det til andre.

I hvert fald blev manden i onsdags idømt en bøde på 80.000 kroner.

Bødestraffen skyldes, at manden gennem 12 måneder havde fået gjort hjemmet i Gentofte rent af en udlænding uden opholds- og arbejdstilladelse.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi på Twitter.

Rengøringen var foregået få timer hver fjortende dag.

Det svarer til et beløb på cirka 3.000 kroner per rengøring.

»Det blev en dyr rengøring,« påpeger anklagemyndigheden i tweetet.