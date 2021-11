Biografen med Nordens største sal runder et skarpt hjørne, og det fejrer man behørigt.

3. november er det nemlig 60 år siden, at Imperial første gang lukkede dørene op på Gammel Kongevej i det indre København.

»I 60 år har Imperial været et samlingspunkt for hovedstadens filmelskere. Det er hér, man går hen, når biografturen skal være noget ud over det sædvanlige. Det fantastiske ved Imperial er, at biografen på én gang har bevaret sin klassiske sjæl, samtidig med at biografoplevelsen er ultramoderne og blandt verdens bedste,« siger Louise Møller, biografchef i Nordisk Film Biografer Imperial.

Biografen har i løbet af sin levetid udviklet sig til at være Københavns ukronede gallabiograf, hvor de største danske og internationale film har haft store premierevisninger.

Store Hollywoodstjerner som Will Smith, Bradley Cooper, Pierce Brosnan og Viggo Mortensen har gennem tiderne besøgt biografen.

Imperial fejrer deres 60-års fødselsdag ved at invitere gæster indenfor til en reduceret pris på 100 kroner til en visning af den nye James Bond-film 'No Time to Die'.

Der vil desuden være gratis popcorn til alle fremmødte.

Med sine 996 sæder er biografsalen i Imperial Nordens største.