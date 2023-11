Hvornår er man gammel?

Ja, det er et følsomt og ofte også kontroversielt spørgsmål, for alder er jo som bekendt bare et tal.

Men når man runder 13,2 milliarder år, kan man vist godt tale om at være gammel.

For ikke at sige oldgammel.

Forskere har opdaget det hidtil ældste sorte hul i Universet, skriver nyhedsbureauet AP.

Hullet blev ifølge forskerne dannet 470 millioner år efter the Big Bang.

Resultaterne blev offentliggjort mandag og bekræfter hidtidige teorier om, at sorte huller eksisterede ved Universets begyndelse.

Og det nyopdagede hul er ikke bare gammelt - og det ældste. Det er også 10 gange større end det sorte hul i vores Mælkevej.

Forskerne mener, at det sorte hul er dannet af kolossale skyer af gas. Teorien er, at de på et tidspunkt så har kollideret med en galakse med stjerner ved siden af. De to galakser smeltede sammen, og det sorte hul tog over.