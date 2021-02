Ikke engang et kraftfuld englehop ser efterhånden ud til at kunne redde fitnesskæden Repeat.

Den er nu så meget i knæ, at moderselskabet er begæret konkurs.

Sådan skriver Finans.dk tirsdag.

Repeat har eksisteret siden 2016 og består af seks fitnesscentre: Tre i København, et i Odense, et i Aarhus og et i Sverige.

Sidst i januar anmodede selskabet om en såkaldt rekonstruktion, som har til formål at forsøge at finde en mulighed for at drive en virksomhed videre. Det altså er indtil videre ikke lykkedes.

Indtil videre er der dog stadig planer om at kunne føre Repeat-navnet videre i en eller anden form. Ifølge Finans.dk har der i rekonstruktionen været »seriøs interesse fra en køber«. Det vil stifteren Rasmus Ingerslev dog ikke bekræfte.

»Der har været en række henvendelser fra flere mulige købere, som har ytret interesse om alt fra køb af håndvægte til at overtage lejemål, men det er for tidligt at sige noget om endnu. Der er ingen dialog lige nu om, at nogen skal overtage hele kæden og drive den videre som hidtil,« siger Rasmus Ingerslev til mediet.

Det ligger dog fast, at Aarhus-afdelingen helt sikkert lukker permanent.

På grund af coronakrisen har danske fitnesscentre i flere omgange været lukkede, hvilket har ramt Repeat hårdt. Ifølge Rasmus Ingerslev har selskabet endnu ikke givet overskud, hvorfor det ikke har været muligt at få del i de tilgængelige hjælpepakker.