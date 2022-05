Folketingets kontrolorgan, Statsrevisorerne, har rettet en skrap kritik mod landets domstole og mod Justitsministeriet for ikke at gøre nok for at nedbringe byretternes sagsbehandlingstid, der er eksploderet på få år.

Men nu vender formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, pilen direkte tilbage mod Christiansborg.

»Vi pukler løs,« siger formanden, der påpeger, at de danske dommere er nogle af de mest effektive i Europa.

Det står dog i skarp kontrast til, at sagsbehandlingstiden for eksempel er mere end fordoblet på bare to år ved Retten i Odense, som det fremgår af den nye rapport fra Rigsrevisionen.

»Det er ikke godt nok,« indrømmer Mikael Sjöberg.

»Kritikken for de voldsomme behandlingstider skal dog rettens mod Regering og Folketing, som i årevis ikke har givet nok penge til domstolene,« siger formanden for Den Danske Dommerforening.

Men statsrevisorerne retter jo netop kritik mod jer, fordi fordoblingen af ventetiden er sket over en periode, hvor I også er blevet tilføjet ekstra bevillinger fra Folketinget.

Senest 16 millioner kroner i 2022?

»Ja, men der er ikke kommet mere, end vi betaler tilbage i omprioriteringsbidrag. Havde vi ikke fået de her penge, så ville vi stå tilbage med et minus,« forklarer formanden.

Han peger på, at politikerne på Christiansborg samtidig har gjort landets retssale til en flaskehals, eftersom de har givet milliarder til politi og anklagemyndighed uden at investere tilsvarende i domstolene.

»Det er også en del af billedet, at politikerne med åbne øjne har indført den ene nye regel efter den anden, der betyder, at simple sager, der før ville tage en halv dag, nu tager en fuld retsdag.«

Som eksempel fremhæver han den nye lov om nattelivsforbud, som nu betyder, at der i de fleste sager om et almindeligt knytnæveslag i nattelivet også bliver nedlagt påstand om opholdsforbud i nattelivet, som retten så skal tage stilling til.

»Så at rette kritik til domstolene, det synes jeg ikke er fair,« siger Mikael Sjöberg.