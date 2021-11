De fleste tager imod en forfremmelse med stolthed, men det har også en bagside, hvis man takker ja til en ledertitel. Nyudnævnte chefer oplever således ofte, at det går ned ad bakke med kærligheds- og sexliv.

Det skriver Djøfbladet.

Påstanden bygger på en ny svensk undersøgelse foretaget af chef.se, hvor 865 ledere har svaret.

34 procent af de adspurgte ledere svarer, at de har fået en dårligere relation til deres partner, og lidt flere oplever, at de har fået et dårligere sexliv.

Træthed, stress og lange arbejdsdage får skylden.

Læg dertil, at næsten fire ud af 10 er blevet separeret eller skilt, efter de er blevet chef.

Arbejdet er en af de væsentligste årsager, mener de selv.

Anne-Katrine Hansen, autoriseret psykolog og klinisk sexolog, genkender billedet fra den svenske undersøgelse.

Hun har klinik i Aarhus og møder ofte chefer blandt sine klienter.

»Jeg ser det som en samfundstendens. Vi løber stærkere og stærkere i hamsterhjulet. Det ser jeg hos mange. Og så er sexlivet noget af det første, der ryger i svinget. Det kan synes som det ’nemmeste’ at skære fra, når overskuddet ikke er der,« siger Anne-Katrine Hansen til Djøfbladet.

Hun opfordrer til, at man husker på, at parforholdet ikke bare kommer af sig selv, men at det kræver omhu for at trives.

Der kan således ligge meget værdi i også at tage hånd om sit parforhold, lyder det fra psykologen.