De galoperende priser på brænde og træpiller fik Brian Bendtsen til at gå alternative veje i jagten på et køb – nu står han tilbage med stor fortrydelse og frustration.

For i stedet for at modtage 23 paller med træpiller, som han skulle have haft, endte han med at blive snydt for 10.000 kroner.

Og træpillerne? Dem har han ikke set skyggen af, fortalte han tirsdag til TV 2..

Over for B.T. forklarer Brian Bendtsen fra Odense, at han normalt køber træpiller hos de almindelige udbydere. Men efterspørgslen er enorm, og priserne er stigende – og derfor gik han på Facebook.

»Ingen almindelige mennesker har jo råd til det her. Det er jo helt vanvittigt.«

På Facebook fandt Brian Bendtsen en sælger, der lå inde med 23 paller træpiller for 65.000 kroner – men i første omgang skulle Brian Bendtsen forudbetale 10.000 kroner.

»Jeg havde skrevet med mange profiler, og hvordan skal du se, om de er godkendt eller ej? Selvfølgelig havde jeg betænkeligheder, men vedkommende skrev, at det ikke var snyd.«

»Jeg stolede på det og overførte 10.000 kroner.«

Men da sælger, »efter en diskussion med sin kone«, krævede yderligere 10.000 i forudbetaling, trak Brian Bendtsen stikket. Og bad om at få pengene retur.

»De er stadig ikke kommet. Det er jo bare surt,« siger Brian Bendtsen.

Midt- og Vestsjællands Politi har over for TV2 Øst været ude med et opråb, hvori man advarer mod svindlere, der forsøger at få økonomisk gevinst ved at snyde personer.

»Når noget stiger voldsomt i værdi, og der er et behov for varen, så bliver den også mere interessant for tyveknægte,« påpeger politiinspektør Michael Flemming Rasmussen til mediet.

Undgå snyd på nettet Politiet har samlet en lang række råd til, hvordan man undgår snyd på nettet. De er: Mød hinanden fysisk Stop handlen, hvis du har mistanke om snyd Forhold dig til varens pris MobilePay – sørg for at navnet i MobilePay stemmer overens med sælgers navn. Vær kritisk, hvis du modtager penge fra andre end sælger, eller hvis sælger vil have dig til at overføre penge til en anden end ham/hende selv. Tjek din egen konto Accepter kun betaling fra køber selv Handelsplatform – Hvis køber/sælger vil flytte dialogen fra handelsplatformen over på for eksempel Messenger, sms, e-mail e.l., bør dine alarmklokker ringe. Vær opmærksom ved forsendelser til udlandet Læs mere om politiets råd her.

For Brian Bendtsen kom advarslen for sent.

I den korrespondance han har haft med sælgeren – beskeder, som B.T. har set – bliver Brian Bendtsen truet, hvis han politianmelder sagen.

Truslerne lægger han dog ikke meget i.

»Jeg har politianmeldt det. Jeg er sgu ikke bange for dem,« siger Brian Bendtsen, der dog ikke forventer at se sine penge igen på grund af manglende ressourcer hos politiet.

»Men jeg undrer mig over, at tyvene kan slippe af sted med det. At der ikke er nogen, der gør noget. Facebook kunne advare mod profiler, eller man kunne logge ind via MitID og gøre det,« lyder det fra Brian Bendtsen.

Ikke desto mindre har Brian Bendtsen brug for træpiller. Dem har han nu fundet i Tyskland. Prisen? 24 paller for 95.000 kroner.

»Det var jeg tvunget til at give. Inden priserne stiger helt vildt.«

Prisen på træpiller er næsten tredoblet i forhold til samme tidspunkt sidste år – og intet tyder på, at udviklingen er ved at vende lige foreløbigt, vurderer branchen og iagttagere.