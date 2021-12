Mandag stod det klart, at Inger Støjberg blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i forbindelse med sagen om rigsretssagen om barnebrude.

Den nyafsagte dom betyder dog nødvendigvis ikke, at Inger Støjberg skal bag tremmer, for med en straf på under seks måneder får hun automatisk tilsendt et informationsbrev og et ansøgningsskema fra kriminalforsorgen om mulig fodlænke.

Dermed kan Inger Støjberg komme i ekslusiv klub med fodboldspillerne Nicklas Bendtner, Nicki Bille, Ekstra Bladets Henrik Qvortrup og eksrockeren Brian Sandberg. Og sidstnævnte mener, at selvom det er den mildeste straf i Danmark, så er det stadig belastende.

»Jeg skulle selv afsone min fodlænkestraf for to måneder, jeg allerede havde afsonet. Selvom jeg var ude af miljøet,« fortæller Brian Sandberg til B.T.

»Den er irriterende at have på og meget belastende at sove med. Den ser jo heller ikke fed ud, så jeg plejede at tage en strømpe udover den, men det ved jeg ikke, om hun kan og har lyst til.«

Med en fodlænke kan man gå på arbejde, som man har lyst til. Så hvis Inger Støjberg fortsat får lov til at have sin daglige gang på Christiansborg trods straffen, kan hun fortsætte med sit politiske arbejde.

Inger Støjberg forlader Eigtveds Pakhus efter domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Inger Støjberg forlader Eigtveds Pakhus efter domsafsigelse. Eigtveds Pakhus hvor Rigsretten afsiger dom i sagen mod tidl. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mandag den 13. december 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

Folketinget skal således tage stilling til, om Inger Støjberg er værdig til at være medlem. Der er en tommelfingerregel, som siger, at frihedsstraf kan føre til et farvel, men det er altid op til det siddende Folketing at afgøre.

»Det virkede sådan, at der kom to fængselsbetjente hjem til mig for at skrue fodlænken på. Der fik jeg også et skema om, hvad man må, og hvornår man skal gøre ting,« forklarer foredragsholderen Brian Sandberg.

»Derefter sætter de en sender op i huset, som registrerer hende. Hun må godt gå på job, og senderen bipper, når man går ud af huset, så de indstiller den til hendes arbejdstider. Hun må handle hver dag og gå i fitness et par gange om ugen, og så må hun selvfølgelig få ubegrænset besøg i eget hjem,« fortæller Brian Sandberg om mulighederne for at holde sig beskæftiget.

Men selvom man må forskellige ting, så er det ifølge Brian Sandberg meget op ad bakke.

Foto: Brian Sandberg Vis mere Foto: Brian Sandberg

For selvom man må handle og gå i fitness, så kan det gå hen og blive nogle lange weekender - ligesom at være i lockdown uden alkohol.

»Man må hverken indtage alkohol eller rusmidler under fodlænken, og med mig så kom de ud en gang i mellem for at teste, om jeg overholdte reglerne.«

»Det hele er ligesom at være i lockdown, så det er hun vel vant til efterhånden. Hun kan se frem til nogle lange lørdage og søndage.«

Om det kan gå hen og blive aktuelt for Inger Støjberg at få en fodlænke står fortsat hen i det uvisse.

Hendes ene forsvarsadvokat René Offersen afviste umiddelbart efter domsafsigelsen at svare på et spørgsmål om netop fodlænke.