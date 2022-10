Lyt til artiklen

Tidligt i morges flød de første portioner naturgas gennem de 210 kilometer danske rørledninger..

Her åbnede stort anlagte Baltic Pipe, der skal lede naturgas fra Norge til Polen.

Det bekræfter den polske operatør Gaz-System.

»Som lovet for over seks år siden, har vi holdt vores ord. I dag kl. 6.10 er gasoverførslen via Baltic Pipe til Polen begyndt,« lyder det på Twitter.

Først fra nytår vil linjen være helt oppe at køre på fuldt blus, og til den tid vil der angiveligt transporteres omkring 10 milliarder kubikmeter gas igennem rørene om året fra Norge til Polen. Og altså gennem Danmark.

Der kan samtidig transporteres 3 milliarder kubikmeter gas den anden vej, fra Polen til Danmark, om året.

Baltic Pipe krydser gennem 13 danske kommuner, hvor gravearbejdet har foregået i de seneste par år.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var i tirsdags til den officielle indvielse af anlægget i Polen, der skal være med til at sænke Europas afhængighed af russisk gas.

Mette Frederikseb var tirsdag til indvielse. her ses hun sammen med Polens premierminister Mateusz Morawiecki (TV:) og , Polens præsident Andrzej Duda (th.). Foto: STRINGER Vis mere Mette Frederikseb var tirsdag til indvielse. her ses hun sammen med Polens premierminister Mateusz Morawiecki (TV:) og , Polens præsident Andrzej Duda (th.). Foto: STRINGER

Det var kun dagen efter, at de bemærkelsesværdige lækager på Nord Stream-gasledningerne blev opdaget.

»Det, at vi er i Polen i dag, understreger jo, hvad det er for en situation, vi er i, og vigtigheden af det samarbejde Norge, Danmark og ikke mindst Polen har på det her område,« sagde Mette Frederiksen ved den lejlighed:

»Så man kan sige, at åbningen af Baltic Pipe er kun blevet endnu vigtigere med alle de begivenheder, der er i Europa, men potentielt også med det, der er sket over de seneste timer.«

Baltic Pipe har kostet 12-16 milliarder kroner at anlægge. Polen har betalt halvdelen og skal desuden betale afgift for at bruge de danske rør.