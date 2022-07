Lyt til artiklen

Der er så stor mangel på arbejdskraft på hoteller og restauranter, at antallet af nej'er til gæster og spisende er rekordhøjt.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 75 procent af hotellerne er blevet ramt på omsætningen, fordi de mangler arbejdskraft. Det samme tal for restauranterne er 57 procent.

Dermed er hotel- og restauranterhvervet et af de hårdest ramte erhverv, lyder det fra brancheorganisationen Horesta i en pressemeddelelse.

Trods genåbning af samfundet, går det kun den forkerte vej.

»Det er jo en absurd situation, vi som branche står i. Trods Ukraine-krigen og den laveste forbrugertillid i mange år jagter danskerne stadigvæk gode oplevelser i form af hotelophold og restaurantbesøg,« siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Horesta, og fortsætter:

»Men alt for mange hoteller og restauranter er tvunget til at skrue ned, fordi der ikke er medarbejdere nok.«

Dog har organisationens medlemmer onsdag fået en håndsrækning. Et politisk flertal har indgået en bred aftale om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, som blandt andet Horesta har efterlyst.

Aftalen gælder i en midlertidig periode på tre år, og beløbsgrænsen sættes ned fra 448.000 kroner til 375.000 kroner. Det sker fra 1. december i år og altså tre år frem.