Mange har sikkert prøvet at blive smertefuldt rød og varm i huden efter en tur i solskinnet.

Men sommerens vejrudsigt skaber frygt for børn, der risikerer at blive solskoldet og øge risikoen for hudkræft.

En større undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse viser, at 39 procent af danske børn blev solskoldet i 2018, der var ekstrem tør og solrig. Sidste år var tallet nede på 26 procent. Det skriver DR.

»Vi er nødt til at forholde os til, at vores hud ikke er velegnet til så godt vejr, som vi får nu. I hvert fald ikke, hvis vi ser på kræftrisikoen over lang tid,« siger Peter Dalum, der er projektchef for sol- og alkoholkampagner i Kræftens Bekæmpelse, til mediet.

Hvad er UV-indekset? Et UV-indeks viser, hvor intense solens ultraviolette stråler er. Man kan derfor bruge UV-indekset til at se, hvornår man skal være ekstra opmærksom i solen. Sådan fordeler UV-indekset sig: Under 3: Lav intensitet, lille risiko for solskoldning

3-6: Moderat intensitet, moderat risiko for solskoldning

6-8: Høj intensitet, stor risiko for solskoldning

8-10: Meget høj intensitet, meget høj risiko for solskoldning

Over 10: Ekstrem intensitet, ekstrem risiko for solskoldning. Kilde: DMI / UV-indeks

Ifølge Kræftens Bekæmpelse stiger risikoen for modermærkekræft med antallet af solskoldninger og mængden af UV-stråling, man udsættes for gennem livet.

Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at forældre husker at smøre deres børn – og dem selv – godt ind i solcreme inden, at man bevæger sig udenfor.

Det kan også være en god idé at tage en pause fra solens stråler og bevæge sig ind i skyggen.