Endelig er Meghan Markles nye måde at skabe en indtjening på blevet afsløret.

Torsdag aften lancerede den amerikanske hertuginde nemlig sit nyeste projekt: American Riviera Orchard.

Ifølge flere medier er meningen med firmaet, at det skal sælge forskellige livsstilsprodukter, der kommer til at udspringe af det nye madprogram, som Meghan Markle skal lave med Netflix.

Men der er potentielle familiære skår i glæden.

For hertuginden af Sussex valgte nemlig at lancere sit nye firma midt under hendes svoger, prins Williams, optræden ved Diana Legacy Awards i London.

Netop som prinsen ankom, ramte meldingen om firmaet nemlig Instagram, hvor man kunne se en video af hertuginden, der står i et køkken.

På profilen er der et logo med navnet på firmaet, og der står også 'Montecito', hvilket er navnet på den by i Californien, hvor hun og prins Harry flyttede til efter deres udtræden fra det britiske kongehus.

Og som om det ikke var nok, så valgte Harry og Meghans fond, Archewell, at uddele et legat under den tale, som prins William holdt til foreningen, der ærede hans og Harrys mor.

Uddelingen af legatet var tydeligt optaget på forhånd, men blev udgivet på parrets hjemmeside under prins Williams tale og uddeling af priser ved showet.

Prins Harry talte selv til begivenheden over et videoopkald fra Californien, men først flere timer efter at prins William havde forladt bygningen, og de to nåede derfor ikke at være 'til stede' ved eventet sammen.

Men var det så med vilje?

Stemningen mellem brødrene er gradvist forværret. Foto: Tolga Akmen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Stemningen mellem brødrene er gradvist forværret. Foto: Tolga Akmen/AFP/Ritzau Scanpix

Forfatter og England-korrespondent Lone Theils forklarer til B.T, at der kan spille flere følelser ind i lanceringen under talen.

»Vi ved jo, at Harry vidste, arrangementet var den dag, for han var selv en del af det. Så kan man sige, at de kunne have valgt en hvilken som helst anden dag. Men det gjorde det ikke,« lyder det fra eksperten.

Lone Theils mener, at det efterhånden er ret så tydeligt, at de to brødre ikke har et godt forhold for tiden.

»De er ikke gode venner, og der er ikke en forsoning på vej. Så man skal ikke forvente, at Harry og Meghan tager hensyn.«

Men derfra og til at ville chikanere prins William og prinsesse Kate - som flere britiske medier spekulerer i - mener Lone Theils, at der er et stykke vej.

»Det vil jeg tro er under deres værdighed, det må jeg sige.«

Derudover mener korrespondenten, at det mere lader til at være vigtigt for hertugen og hertuginden af Sussex at vise, at de har deres egen agenda.

»Og den vil de ikke underlægge det britiske kongehus, det er meget tydeligt.«

Tænker du, at det her vil lede til et større uvenskab mellem brødrene?

»Nu tænker jeg ikke, at William reelt føler, at Harry er en konkurrent til at upstage ham på nogen måde, og han kan ikke rende med dagsordenen fra William. Det kan jo rent faktisk være, at William er glad for, at der bliver talt om nogle andre ting end hans kones photoshop i en periode,« lyder det med et smil.