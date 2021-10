Demonstranternes højlydte opmøde foran Christiansborg tirsdag til Folketingets åbning var næppe den velkomst, som Kongehuset eller politikerne havde håbet på.

Men det ødelagde ikke ‘festdagen', fortæller Pia Kjærsgaard (DF), der blandt andet fik en lille snak med kronprinsesse Mary om en særlig ros til Dronningen.

Som medlem af Folketingets Præsidium er Pia Kjærsgaard med til at modtage de kongelige, når de ankommer til Christiansborg og skal overvære åbningen af Folketinget.

Undervejs på ruten op mod den kongelige loge er der en kort ventepause, hvor der bydes på ‘et glas’ og en kanapé, og der kunne man se den tidligere formand for Dansk Folkeparti tale med kronprinsessen.

Pia Kjærsgaard var med til at modtage de kongelige ved Folketingets Åbning. Her ses hun ved Dronningens ankomst. Foto: Philip Davali

Egentlig ville Pia Kjærsgaard gerne have talt med Dronningen og rost hende for noget særligt, men da hun ikke fik lejlighed for det, overbragte hun rosen til Kronprinsessen.

»Vi snakkede faktisk mest om, at det selvfølgelig larmede vældig meget på pladsen, det kunne vi selvfølgelig begge mærke. Men derudover nævnte jeg, at det var så fantastisk det, som Dronningen lavede i Cirkusrevyen. Det kunne jeg ikke lade være med at nævne overfor kronprinsessen,« siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

»Og det kom vi selvfølgelig til at grine lidt af, fordi hun selvfølgelig også syntes, at det var utroligt, at Dronningen kunne finde på sådan nogle ting.«

Det er søndagens episode fra skuespilleren Ulf Pilgaards sidste optræden i Cirkusrevyen, som Pia Kjærsgaard henviser til.

Pia Kjærsgaard var helt vild med, at dronning Margrethe troppede op i Cirkusrevyen for at hylde Ulf Pilgaard- Foto: Keld Navntoft

Her overraskede Majestæten Pilgaard, der netop var udklædt som dronning, på scenen.

Pia Kjærsgaard var ikke selv til stede i Cirkusrevyen, men har set Dronningens specielle hilsen på de mange videooptagelser, der blev lavet af den specielle seance.

»Man blev simpelthen så charmeret af det, for det var simpelthen så sjovt. For dem begge. Man kunne se, at Dronningen nød at overraske, og Ulf Pilgaard blev virkelig overrasket. Så jeg synes, det er det sjoveste, man har set i længere tid fra en kongelig eller en dronning,« siger Kjærsgaard.

Hvad synes du om Ulf Pilgaard som dronning?

Det lykkedes for Folketingets Præsidium at få hjulpet medlemmerne af den kongelige familie op i den kongelige loge, inden klokken slog 12. Foto: Liselotte Sabroe

»Han er fantastisk. Han har virkelig gjort det godt. Og han fortjente den applause ved sin sidste forestilling. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kan komme på Bremen på søndag, hvor han skal fejres, men det har jeg desværre ikke mulighed for. Men jeg er sikker på, at han nok skal blive fejret.«

Var Kronprinsessen også overrasket over sin svigermor?

»Det ved jeg ikke, men jeg kunne ikke lade være med at nævne det, for jeg synes, at det er så dejligt, at man kan gøre den slags ting,« siger Pia Kjærsgaard, der dog var alt andet end begejstret for de forskellige demonstrationer, der foregik foran Christiansborg tirsdag, hvor der blandt andet blev buet af de kongelige.

»Det synes jeg var forfærdeligt. Simpelthen respektløs ud over alle grænser. Det må jeg sige. Det her er en festssag, og så skal man stå der i Rigsdagsgården og blive overdøvet af jeg ved ikke, hvor mange demonstrationsgrupper, der gjorde deres bedste for at overdøve hinanden. Det var ikke særlig rart,« siger hun og tilføjer, at antallet af demonstranter var ‘meget voldsomt i år’.

Det ødelagde dog ikke oplevelsen af dagen for hende.

»Nej, for vi var forberedte, så vi overhørte det så godt, vi overhovedet kunne og koncentrerede os om modtagelsen af den kongelige familie.«