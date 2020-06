Kronprinsesse Mary skal sammen med en række prominente navne tale ved et verdensomspændende arrangement.

Det er blevet annonceret, at kronprinsessen er blevet valgt til at give en tale ved eventet Global Pride, der foregår den 27. juni.

'Vi er glade for at kunne afsløre vores seneste taler og protektor for Copenhagen 2021, kronprinsesse Mary af Danmark', skriver Global Pride indledningsvis på deres Facebook-side.

Global Pride 2020 er et LGBTI+-arrangement (en fællesbetegnelse for lesbiske, bøsser ('gay' på engelsk), biseksuelle og transkønnede, red.) og er blevet stablet på benene, efter en række pride-arrangementer på verdensplan er blevet aflyst som følge af coronapandemien.

Af den grund foregår arrangementet også online - og ikke med optog, shows og taler, som arrangementerne ellers har for vane.

Foruden kronprinsesse Mary skal en flere verdenskendte stjerner også tale ved arrangementet. Sanger Adam Lambert, skuespiller Olivia Newton-John, sanger Melanie C og den norske statsminister Erna Solberg vil også tale ved arrangementet.

Global Pride 2020 bliver streamet online på Youtube eller eventets egen hjemmeside.

Sidste år blev det offentliggjort, at kronprinsesse Mary var blevet protektor for 'Copenhagen 2021' - i øvrigt som den første kongelige LGBTI-protektor nogensinde.

Det er en sammenlægning af to store arrangementer. Det ene er World Pride, og det andet er Eurogames, hvor man på en inkluderende måde afholder sportskonkurrencer inden for 29 forskellige sportsgrene

Hos 'Copenhagen 2021' havde det også stor betydning, at kronprinsesse Mary valgte at være protektor for sagen, og de afslørede, at der længe havde været kommunikation med kongehuset.

»Det gør en kæmpe forskel, at vi har en som kronprinsesse Mary, som går i front. Det sender også et signal til udlandet om, at Danmark har førertrøjen på i sådan nogle sager her,« sagde CEO for 'Copenhagen 2021' Lars Christian Østergreen.