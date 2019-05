I over en uge har han set billederne i alverdens medier: Kvinden, han engang elskede, har nu fundet lykken i armene på en anden mand.

Forholdet mellem prinsesse Märtha Louise og shamanen Durek Verrett har skabt en storm af overraskelse, bekymring og forargelse i Norge.

Nu kommenterer også hendes tidligere mand, forfatteren Ari Behn, forholdet.

Den 46-årige forfatter har aldrig lagt skjul på, at tiden efter skilsmissen i 2016 var hård, og at han følte en dyb sorg over, at ægteskabet forliste.

Siden har han forsonet sig med bruddet og siger til den norske udgave af ugebladet Se og Hør, at han er glad på sin ekskones vegne.

Men i modsætning til så mange andre i Norge har eksmanden ikke så mange ord at sige i den anledning.

»Egentlig vil jeg ikke sige så meget om det. Men der har været en enorm interesse, så noget skal jeg vel sige,« siger han til ugebladet.

»Jeg ønsker dem al den lykke og kærlighed, de kan få,« siger han.

Forfatteren har ved flere lejligheder været meget åben om det følelsesmæssige kaos, han befandt sig i efter skilsmissen.

Han har også beskrevet sin livskrise i både bøger og kunstværker.

'Jeg har oplevet meget de sidste to år, som jeg har skildret i billeder og i disse tekster. Det har forandret mig. Der har været smerte, lidelse, tab, savn, sorg ... Ja, næsten død indimellem,' skrev Ari Behn ifølge norsk TV2 sidste år i bogen 'Inferno'.

Ifølge norske Dagbladet regnes Ari Behn stadig som en del af den kongelige familie i Norge.

Det norske kongepar blev nemlig også meget kede af det, da deres datter og svigersøn gik hvert til sit, og dronning Sonja og kong Harald af Norge ønskede at holde fast i deres nære forhold til svigersønnen.

'Det er ondt og trist - også for os, som er omkring dem. Vi er glade for Ari og er taknemmelige for alt, vi som familie har oplevet sammen. Vi vil også i fremtiden have et godt forhold til Ari,' skrev kongeparret i en pressemeddelelse i forbindelse med skilsmissen.

For eksempel har Ari Behn fortsat fejret jul med kongefamilien.

Märtha Louise og Ari Behn var gift i 14 år og har tre døtre sammen.

Allerede året efter skilsmissen fandt han en ny kæreste. I dag danner han par med juristen Ebba Rysst Heilmann.

Den norske prinsesse rejser i disse dage rundt i Norden med sin nye kærlighed og holder foredrag og workshop om spirituelle emner.

Parret har fået voldsom kritik af deres virksomhed.

Prinsessen, fordi hun beskyldes for at misbruge sin titel kommercielt, mens shamanen anklages for kvaksalveri af lægefaglige eksperter.