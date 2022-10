Lyt til artiklen

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary kommer ikke til at udtale sig på selve valgdagen.

Det oplyser Kongehusets kommunikationafdeling til B.T.

»Kronprinsparret vil i respekt for valgdagen ikke komme med udtalelser i morgen,« lyder det.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary indleder ellers et storstilet erhvervsfremstød i Vietnam, og i de kommende dage vil de sætte fokus på danske interesser som grøn energi i Hanoi og Ho Chi Ming City. Besøget fungerer ligeledes som en fejring, fordi det i 2021 var 50 år siden, at Danmark og Vietnam indledte diplomatiske forbindelser.

Men besøget rammer altså lige ned i det danske folketingsvalg, og det er altså grunden til, at vi ikke kommer til at høre fra kronprinsparret.

Det kommer dog også belejliget for Kongehuset. Den sidste måned har der været krise i Kongehuset, efter Dronningen besluttede at fratage titlerne fra prins Joachims børn.

Fra den 1. januar kan prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena ikke længere kalde sig prinser og prinsesser. Det har fået prins Joachim og prinsesse Marie til at kritisere Kongehuset i hårde vendinger.

»Vi er alle uforstående over for beslutningen. Vi er kede af det og i chok. Det her kommer som et lyn fra en klar himmel. Børnene føler sig udstødt. De kan ikke forstå, hvorfor deres identitet tages fra dem,« udtalte prins Joachim, prinsesse Marie og grevinde Alexandra.

Efterfølgende sagde prins Joachim og prinsesse Marie i et interview med B.T., at forholdet til kronprinsparret er 'kompliceret', og det kastede Kongehuset ud i en historisk krise.

Dronningen, Kronprinsen og kronprinsessen har konstant fået spørgsmål om beslutningen og relationen til prins Joachim og prinsesse Marie efterfølgende.

»Det er trist at se, hvor berørt han er blevet af beslutningen. Det gør selvfølgelig et indtryk på hans bror – hans eneste og min eneste. Men majestæten og min mor har taget en beslutning, som er hendes og hendes alene, og det har jeg fuld forståelse for,« sagde Kronprinsen.

B.T. følger kronprinsparrets besøg i Vietnam de kommende dage.