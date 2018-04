Hvert forår og efterår vender Dronningen tilbage til Fredensborg slot, hvor byens borgere byder hende velkommen, men i år stod Dronningen alene på trappen foran slotspladsen

For ganske få uger siden var Fredensborg slotsplads pyntet med lys og blomster, da folk mødte op for at sige et sidste farvel til prins Henrik. Onsdag aften var slotpladsen igen fyldt med mennesker og badet i lys fra flere hundrede fakler. Det skriver Fredensborg Amts Avis.

For første gang i Dronning Margrethes regeringstid indleder hun officielt sit ophold på Fredensborg Slot uden prins Henrik. Det er en årelang tradition, at Fredensborgs borgere byder regenten velkommen tilbage med fakler og fællessang.

Fakkeloptog på slotspladsen foran Fredensborg Slot, onsdag den 4. april 2018.

Men denne gang stod Margrethe alene på trappen foran slottet, hvor hun blev mødt af en smilende folkemængde.

Dronningen brugte derfor lejligheden til at takke de mange, der var mødt frem både på dagen og i tiden omkring prins Henriks død.

»Jeg har glædet mig til fakkeltoget i år. Min mand glædede sig over der også hvert år, og jeg er glad for, det fortsætter.«

Dronning Margrethe smiler og vinker til de fremmødte foran Fredensborg Slot. Det er første gang, at Dronningen alene byder modtager det traditionelle fakkeloptog.

Selvom stemningen ganske vist var munter, var prins Henriks fravær ikke til at komme uden om. 13. februar sov prins Henrik stille ind på Fredensborg, og derfor vækker området også minder fra en tid fyldt med sorg.

»Det var for mig noget ganske særligt at være herude på det tidspunkt. Jeg vil aldrig glemme den måde, Fredensborgs borgere kom og lagde blomster. Det var virkelig noget, der var glæde og en støtte,« fortalte Dronning Margrethe forsamlingen.

Rent faktisk flyttede Dronningen tilbage til Fredensborg Slot for et par uger siden, men trods det fastholder Fredensborgs borgere den faste tradition med at officielt byde velkommen.