Meghan og Harry deltog fredag for første gang offentligt i fejringen af dronning Elizabeths regeringsjubilæum. Det skete, da de mødte op til gudstjenesten i St. Paul's Chatedral.

Det huede ikke alle briter. Det er i hvert fald den oplevelse, som B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel, har fået, når han de seneste dage har talt med dem på gaden.

»Folk har ekstremt stærke følelser omkring den kongelige familie og det er meget, meget svært at opstøve briter, der har noget pænt at sige om parret,« melder han fra London.

Siden Meghan og Harry valgte at træde ud af kongefamilien, har flere meningsmålinger vist, at briterne har vendt sig imod de to.

Prins Harry og Meghan ankom hånd i hånd til særgudstjenesten i St. Paul's Cathedral fredag.

Blandt andet viste en Deltapoll fra tabloidmediet Mirror i 2021, at 51 procent af briterne mente, at Meghan og Harry ødelagde kongehusets omdømme. Mens en meningsmåling fra magasinet Tatler et halvt år tidligere viste, at to ud af tre briter mente, at parret skulle fratages deres titler.

»Det er en trist historie. Tidligere var Harry en meget populær figur i Kongehuset. Briterne elskede ham, fordi han var mere nede på jorden end mange af de andre i den kongelige familie,« siger Jacob Heinel.

Men efter flytningen til USA er stemningen vendt 180 grader:

»Efter ‘Megxit’, fremstår han i briternes øjne som den ene halvdel af et snobbet, amerikansk reality-par, der slår mønt på at være en del af den kongelige familie.«

Som afgående medlem af den royale familie sad Harry og Meghan i kirken ikke sammen med deres Charles, William og Kate.

Den slags bryder de kongetro briter sig angiveligt ikke om. De seneste dage har Jacob Heinel talt med mange af dem om forholdet til den kongelige familie.

»Men mange har slet ikke lyst til at tale om dem. Det er vildt nok, at prins Andrew, der er anklaget for pædofili, er mere 'likeable' herovre, end Harry, der jo ikke har gjort noget.«

Den historie, B.T.s udsendte igen og igen hører, er historien om at Meghan, som en 'overfladisk Hollywood stjerne, kom og lavede virak i Kongehuset. Og at hun har fjernet en af deres populære figurer.’

Igen og igen har han hørt kommentarer som:

‘Du skal ikke engang nævne deres navne,’ og ‘De skal aldrig mere vise sig i Storbritannien’.

»Jeg har de seneste dage fået en større forståelse for, hvorfor Meghan aldrig kom til at føle sig godt tilpas i den britiske familie,« siger Jacob Heinel.