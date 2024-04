B.T.s seneste pristjek afslører, at der er sket store ting på det danske dagligvaremarked det seneste år.

For hvis du måske går med en frygt for, at det er blevet dyrere at handle i dit lokale supermarked, vil resultatet her måske overraske.

I april 2024 har B.T. indhentet priser på 40 dagligvarer på tværs af 10 dagligvarekæder. 40 varer, som vi også tjekkede i foråret 2023, og resultatet af sammenligningen er tydelig.

I hver eneste butik er det blevet markant billigere at handle.

Sådan har vi gjort B.T. besøgte mandag den 3. april ti supermarkedskæder og registrerede priser på 40 varer. Dette skete ved fotodokumentation af butikkens prisskilte. B.T. er gået efter billigste varianter og priser i pristjekket. Der er ikke kampagnepriser med i dette pristjek. B.T. har sendt prisskemaerne til de ti supermarkedskæder i høring. I den forbindelse fik B.T. rettelser tilbage, og der er taget stilling til samtlige kommentarer fra kæderne - og der er i nogle tilfælde rettet, i andre ikke. Der er fra B.T.s side blevet omregnet fra en anden vægt i skemaet i nogle tilfælde, hvis kæden ikke havde varen i den angivne vægt. Fordelen ved et pristjek, hvor kampagnepriser ikke indgår, er, at du får et billede af, hvad varerne normalt ville koste. Derfor kan du også få en fornemmelse af, hvor eksempelvis tilbudspris placerer sig i forhold til, samt hvor konkurrencedygtige kæderne er på deres normale prisniveau. Ulempen ved et pristjek, hvor kampagnepriser ikke indgår, er, at kunder, der handlede samme dag i samme butikker, kan have oplevet, at deres kurv reelt var billigere.

De ni kæder, som gik igen i tjekket, er på de 40 tjekkede varer blevet et sted imellem seks og knap ni procent billigere.

Den kæde, som har rykket sig mest er SuperBrugsen. De er 8,98 procent billigere end for et år siden.

I pristjekket var det i denne omgang Lidl, som havde den billigste kurv med varer, og man kan se i den første tabel her under, hvordan priserne på de varer har udviklet sig:

Derudover kan man se, hvordan priserne på varerne i gennemsnit er faldet for alle kæderne på et år, samt hvordan de enkelte kæder er gået ned i pris procentmæssigt på et år:

