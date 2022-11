Lyt til artiklen

»Dansk politik ser ud til at være i et kæmpe opbrud.«

Sådan lyder det fra Venstres tidligere sundhedsordfører og mangeårige medlem af Folketinget, Martin Geertsen, der ikke blev genvalgt ved Folketingsvalget.

Han forholder sig til, at der fortsat er forhandlinger mellem Socialdemokratiet og Venstre om at indgå i et reelt regeringssamarbejde.

Så en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet ser ud til at rykke tættere og tættere på.

Og det ser Martin Geertsen som et »kæmpe opbrud«.

»På den ene side kan man jo sige, at der for så vidt konkret intet sker. På den anden side, at dansk politik ser ud til at være i et kæmpe opbrud, herunder om Venstre skal gå i regering, hvilket jeg analytisk set synes er enormt fyldt med alskens dilemmaer,« skriver Martin Geertsen på Facebook.

Altså er hans syn på forhandlingerne mellem Venstre og Socialdemokratiet ikke langt fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der mener, at det bliver svært for Jakob Ellemann-Jensen at bevare æren, hvis Venstre går i regering med Mette Frederiksen.

»For det første er der ingen, som har stemt på Venstre i denne omgang, som har en forventning om, at Venstre kommer til at danne regering med Socialdemokratiet. Nu skal Ellemann pludselig forklare vælgerne, hvorfor han gør det,« siger Joachim B. Olsen.

Udover sit syn på den nuværende politiske situation, kalder Martin Geertsen det for »ærgerligt«, han ikke blev genvalgt.

»Det er snart en måneds tid siden, at jeg måtte vinke farvel til Folketinget! Og det var selvfølgelig ærgerligt! De færreste stiller vel op for ikke at blive valgt,« skriver han i en længere kommentar på Facebook.

Martin Geertsen er fortsat medlem af Region Hovedstaden for Venstre, men ellers er det usikkert, hvad han præcis vil bruge sin tid på.

»Jeg kommer helt sikkert til i resten af mit liv at beskæftige mig med politik i en eller anden form. Hvilken er jeg stadig usikker på,« skriver han.