Det bliver meget sværere for Jakob Ellemann-Jensen at bevare æren, hvis Venstre går i regering med Mette Frederiksen end omvendt. Det mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er Ellemann, som har den dårlige fortælling. Ham, der kommer til at forsvare sig, når de skal stå side om side ved pressemøder,« siger Joachim B. Olsen.

Han peger på adskillige forhold, som kommer til at gøre livet surt for Jakob Ellemann-Jensen, hvis Danmark får en regering ledet af Socialdemokratiet og Venstre.

»For det første er der ingen, som har stemt på Venstre i denne omgang, som har en forventning om, at Venstre kommer til at danne regering med Socialdemokratiet. Nu skal Ellemann pludselig forklare vælgerne, hvorfor han gør det,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Det går meget dårligt i spænd med Venstres eget slogan, der hedder 'Venstre ved du, hvor du har'. Det er der ikke mange, der rigtigt ved lige nu,« siger han.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Midt i september bragte Avisen Danmark et større interview med Jakob Ellemann-Jensen, hvor partiformanden fortalte, hvordan Mette Frederiksen havde løjet for ham direkte, da hun havde ringet ham op derhjemme og orienteret om, at sundhedsmyndighederne klart og entydigt anbefalede, at minkene blev slået ned.

I interviewet siger han, at han mistede tilliden til statsministeren, da han opdagede, at det var forkert. Det skal lige siges, at Mette Frederiksens udlægning er en anden, da hun forklarer, at Ellemann var fuldt og korrekt oplyst.

Uanset hvad, så fastholdt Ellemann, at tilliden var væk.

»Hvad skal Ellemanns fortælling være her? Hvad skal han sige, når journalisterne spørger ham om at have en chef, som han ikke stoler på?« siger Joachim B. Olsen.

Han forklarer, at der også vil være store udfordringer over for Venstre og resten af blå blok.

Jakob Ellemann-Jensen (V) møder pressen efter regeringsforhandlinger i Statsministeriet på Christiansborg. Foto: Emil Helms

»Det er også afgørende for et regeringsparti som Venstre, at de har statsministerposten. På et eller andet tidspunkt skal Venstre også finde tilbage til samarbejdet med blå blok, som nu føler, partiet vender dem ryggen,« siger han.

Paradoksalt nok er det meget andet end det politiske, der skiller Venstre og Socialdemokratiet, mener Joachim B. Olsen.

»Jeg synes, det er svært at se, hvilke af Venstres politiske områder, som Venstre må droppe, hvis de går i regering med Socialdemokratiet. Når man sætter politikken op over for hinanden, så kan de godt få enderne til at mødes,« siger Joachim B. Olsen og nævner den såkaldte 'Hjort-doktrin'.

Hjort-doktrinen handler om, at de borgerlige partier vil tabe ved valgene, hvis ikke vælgerne stoler på, at en borgerlig regering vil være garant for velfærdsstaten.

»Derfor har Venstre overbudt Socialdemokratiet på velfærdsområdet i mere end 20 år. Det bizarre er, at konsekvensen er, at partiernes politik nu er smeltet sammen, fordi Socialdemokratiet omvendt nu har bevæget sig mod en stram udlændingepolitik,« siger han.

Indtil videre er Enhedslisten, Alternativet, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne ude af regeringsforhandlingerne.