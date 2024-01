Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen erkendte i dag på et pressemøde, at den danske stabsofficer, som Danmark sender afsted til Det Røde Hav for at støtte kampen mod houthierne, ikke gør en afgørende forskel for den militære indsats.

»Det er rigtigt, at vi går ikke ind med kapaciteter, som gør en militær og operationel forskel. Men vi går med«, sagde han til pressen flankeret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Hvad skal stabsofficeren helt konkret lave?

»En stabsofficer indgår i den her offensive koalition. Det er for eksempel at se på, at når man laver offensive angreb, hvordan gør man så det bedst,« sagde Troels Lund Poulsen.

Må han beordre beskydning af stillinger eller gør han en eller anden militær forskel?



»Ja, selvfølgelig gør man en militær forskel, for han indgår i den kreds af personer, der er med i koalitionen,« siger Troels Lund Poulsen.

Herefter forklarede begge ministre, at det var vigtigt at gøre en samlet indsats og vi ikke skal finde os i angrebene fra houthierne.

Men har han beføjelser til at befale militære operationer, ellers er det vel en slags militært pseudoarbejde?

»Det er intet militært pseudoarbejde. Det er en meget alvorlig situation, hvor Danmark nu går ind og engagerer sig. Vi vil gerne påtage os et politisk medansvar for at stoppe det, der sker,« siger Troels Lund Poulsen.

Lederen af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Kristian Søby Kristensen, siger, at det vigtigste ved den danske stabsofficer i kampen mod houthierne nok er det politiske signal.

»Den vigtigste del er nok det politiske, men hvor mærkeligt det end lyder, så kan amerikanerne også være presset på mandskab,« siger Kristian Søby Kristensen.

Tror du han reelt kommer til at lave noget?

»Han vil jo være et lille hjul i et stort maskineri, men der kan sagtens være konkrete opgaver, som han kan lave. Han kan for eksempel kigge på en radarskærm efter houthiernes både.«

Danmark sender en stabsofficer ned for at assistere med den internationale operation, som aktivt skal bekæmpe oprørsgruppen houthierne, der har angrebet den civile skibsfart.

