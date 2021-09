»Det er en kæmpe katastrofe.«

Statsminister Mette Frederiksen har kaldt det en topprioritet at hjælpe de 45.000 sårbare unge, som i dag hverken er i job eller under uddannelse.

Men nu angriber ti sydjyske borgmestre statsministeren for at gøre det stik modsatte.

Sagen er nemlig den, at S-regeringen har skåret cirka 350 millioner kroner om året i den jobindsats, der skal hjælpe de unge væk fra sofaen. Pengene er i stedet brugt på at finansiere Mette Frederiksens prestigeprojekt, Arne-pensionen.

10 borgmestre råber op Ti sydjyske kommuner er gået sammen om et opråb mod S-regeringens besparelse på ungeindsatsen i jobcentrene.

Kommuner er Esbjerg, Vejle, Varde, Vejen, Billund, Tønder, Aabenraa, Fanø, Kolding og Haderslev.

Langt de fleste kommuner har Venstre-borgmestre.

I alt spares deres mellem 334 mio. kr. og 361 mio. kr. om året på indsatsen til de unge på uddannelseshjælp.

»Det virker dobbeltmoralsk, og det grænser til det uordentlige, når Mette Frederiksen står og fortæller, hvordan hun vil hjælpe de her unge. Men i virkeligheden kommer de nu til at bøde for, at andre mennesker kan gå tidligere på pension,« siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.

B.T. har talt med flere kommuner, som frygter, at de ikke længere har nok midler til at give de udsatte og arbejdsløse unge en håndholdt indsats.

»Hvis vi skal hjælpe gruppen af unge ligesom før, så kræver det, at vi sparer på et andet sted. Men skal det være på ældre, skoler eller fritidstilbud? Det er heller ikke fair, at de skal betale for 'Arnes pension',« siger Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune.

Men I har jo hele tiden efterlyst mindre bureaukrati i jobcentrene. Det får I nu, og det medfører meget naturligt en besparelse. Hvorfor er det lige pludselig et problem?

»De unge, vi taler om her, er meget svære at få i arbejde, så det kræver virkelig noget ekstra. Og det koster penge. Det er meget fint med mindre bureaukrati, men jobindsatsen bliver ikke gratis af den grund,« siger Erik Buhl.

(ARKIV) Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilser på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag 14. september 2019. Efter måneders forhandlinger er regeringen tæt på en politisk aftale om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det skriver Ritzau 9. oktober 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilser på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag 14. september 2019. Efter måneders forhandlinger er regeringen tæt på en politisk aftale om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det skriver Ritzau 9. oktober 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Mette Frederiksens helt store slagnummer i valgkampen var retten til tidligere pension for danskere, der har knoklet mange år på arbejdsmarkedet. Sammen med venstrefløjen og Dansk Folkeparti fik regeringen sidste efterår landet en aftale, som i folkemunde er døbt 'Arne-aftalen'.

En del af aftalen, som trådte i kraft 1. august, er, at kommunerne slipper for en masse bureaukrati på jobcentrene.

Derfor kalder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard opråbet fra de sydjyske Venstre-borgmestre for 'en billig omgang'.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard taler om Utøya på Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter 19. september 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard taler om Utøya på Socialdemokratiets Kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter 19. september 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Det lugter af en boksekrig fra Venstre, som bare bliver ved. Borgmestrene har i årevis talt om at få friere hænder, og at mærkelige krav og bureaukrati blev fjernet. Det får de så nu, men brokker sig alligevel,« siger han.

Men selv om kommunerne får friere hænder, så er det jo stadig en massiv besparelse?

»Det er jo naturligt, at der kommer en besparelse, når vi letter bureaukratiet. Hovedpointen er jo, at indsatsen for gruppen af sårbare unge ikke har virket.«

Hvad siger du til kritikken af, at Mette Frederiksen taler højt om at hjælpe de her 45.000 sårbare unge, mens I samtidig sparer flere hundrede millioner på netop den gruppe?

»Det er en søgt sammenhæng. Vi giver netop kommunerne mulighed for at lave en jobindsats, som er tilpasset den enkelte unge. Men borgmestre vil åbenbart fortsætte med aktiveringscirkusset,« siger beskæftigelsesministeren.