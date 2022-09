Lyt til artiklen

Peder Hvelplund fra Enhedslisten stiller sig uforstående over for beslutningen om at droppe supervaccine mod influenza til ældre borgere.

»Det er uforståeligt. Vi står over for en influenzaepidemi, som vi også kan forstå bliver hårdere netop på grund af coronahåndteringen. Hvorfor investerer man så ikke i den her vaccine?« siger han til B.T.

B.T. kunne onsdag afsløre, at man modsat i 2020 og 2021 har droppet at indkøbe en vaccine, som er ekstra beskyttende mod influenza.

I 2021 indkøbte man 200.000 doser og tilbød dem til borgere på 82 år eller derover samt personer over 65 år, der bor på plejehjem.

Sundhedsstyrelsen har selv vurderet, at 'supervaccinen' betyder 14 færre indlæggelser for hver 1.000 borgere, der får den.

»Vi kan se, at den øgede grad af beskyttelse betyder noget, når det kommer til indlæggelser. Hvis vi kommer til at stå i en epidemi igen, så er det vigtigt, at vi har nok kapacitet. Det gælder om at forebygge så mange indlæggelser som muligt,« siger Hvelplund, der også sidder i både Sundhedsudvalget og Epidemiudvalget.

Jakob Engel-Schmidt stiller sig ligeledes uforstående over for beslutningen.

»Man har kun købt den her vaccine i to år. Jeg mener, at man er nødt til at have en længere forsøgsperiode, før man helt dropper at købe dem. Prisen er lille i forhold til de liv, der kan reddes.«

Peder Hvelplund fortæller desuden, at han havde en klar forventing om, at man fortsatte med at købe høj-dosisvaccinen, ligesom man har gjort de to forrige år.

»Det her kan få potentielt store konsekvenser for, hvordan vi kan håndtere en epidemi. Det ville have været den rigtige beslutning at sige, at vi skulle beskytte vores særligt udsatte borgere,« slår Peder Hvelplund fast og fortæller, at han vil spørge ministeren, om man kan nå at indkøbe den fravalgte vaccine.