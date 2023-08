Mandag udsendte den militante islamistiske terrororganisation al-Qaeda en trussel, hvor de opfordrede til hævn mod Danmark og Sverige efter koranafbrændingerne.

Afbrændingerne har ifølge PET medført negativ opmærksomhed fra blandt andet militante islamister, hvilket påvirker trusselsbilledet i Danmark.

Men i udmeldingen fra al Qaeda er det tydeligt, at det ikke kun er koranafbrændingerne, som får terrororganisationen til at opfordre til angreb – det er også satiretegninger.

Terrororganisationen skriver, at Europa ikke har lært noget efter angrebet på det franske satiremagasin Charlie Hebdo, hvor 12 personer mistede livet.

I det kommende lovindgreb har regeringen udtalt, at den vil »se på mulighederne for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser af for eksempel andre lande, kulturer og religioner, som kan have væsentlige negative konsekvenser for Danmark, herunder ikke mindst sikkerhedsmæssige«.

Dermed lægger regeringen op til, at det ikke kun omhandler afbrændinger af koranen.

B.T. har derfor spurgt Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, om satiretegninger af profeten Muhammed også skal være en del af det kommende forbud mod afbrændinger af koranen

I den erklæring som al-Qaeda kom med, siger de blandt andet, at man ikke har lært af terrorangrebet på Charlie Hebdo. Kan du fuldstændig afvise, at satiretegninger af profeten Muhammed vil være en del af et kommende lovindgreb?



»Det, vi lovgiver om her, handler om gentagende afbrændinger af koranen. Og det er det, der er i centrum. Jeg kommer ikke til at gå ind i alle mulige ting, alle hypotetiske spørgsmål. Det, der er vores hensigt, er at få sat en stopper for de her gentagende, hadefulde, forhånende afbrændinger af Koranen.«

Men du må vel kunne sige ja eller nej til, om satiretegninger af profeten Muhammed vil blive en del af et lovindgreb?



»Jeg kommer ikke til at gå ind i alle mulige andre hypotetiske ting. Vores lovgivning, den man sidder og arbejder på lige nu i Justitsministeriet, handler om at få sat en stopper for gentagende afbrændinger af koranen. Ikke alt muligt andet. «

Men så afviser du vel også, at satiretegninger ikke er en del af det, hvis du siger, at det ikke handler om alt muligt andet, og at I kun sigter efter koranafbrændingerne?



»Vi sigter efter at få bremset, at der er de her gentagende, hadefulde og forhånende afbrændinger af koranen. Og det sidder man i Justitsministeriet og arbejder med i øjeblikket. Det handler ikke om alle mulige hypotetiske situationer eller andet, man kan forestille sig. Det handler om den udfordring.«

Hvis du siger, at det ikke handler om alt muligt andet, så kan du vel også sige, at det ikke kommer til at handle om satiretegninger af profeten Muhammed?



»Jeg ønsker ikke at gå ind i alle mulige andre tænkte eller hypotetiske spørgsmål. Det, vi lovgiver om, vedrører den her forhånende og gentagende afbrænding.«

Vil det forbud, I arbejder mod, kun handle om afbrænding af koraner?

»Vi ønsker at få sat stopper for den her gentagende og forhånende afbrænding, som Paludan og få mennesker omkring ham har haft i gang i. Det er den politiske hensigt.«

Så ja eller nej: Kommer lovindgrebet kun til at handle om koranafbrændinger?

»Vi har taget det her initiativ, fordi vi ønsker at sætte en stopper for de koranafbrændinger, vi har set gentagne gange henover sommeren.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Justitsministeriet.