To klimaaktivister, der indtog scenen ved fredagens X-factor finale med orange bannere, er blevet sigtet for husfredskrænkelse.

Det skriver TV 2.

Det var under finalen fredag, at de to klimaaktivister pludselig indtog scenen.

De blev efterfølgende tilbageholdt af sikkerhedsvagter og anholdt af politiet. En husfredskrænkelse giver typisk en bøde, men har en strafferamme på helt op til at halvt års fængsel.

To klimaaktivister var kortvarigt på scenen under finalen i X Factor i Arena Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Husfredskrænkelse dækker over, at man trænger ind på privat ejendom uden tilladelse.

Det var iøvrigt deltageren Helene Frank, der gik med sejren af dette års 'X Factor'. Finalen blev afholdt i Arena Randers.