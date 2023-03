Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SFs partiformand, Pia Olsen Dyhr, fortæller i et interview med Politiken, at hun havde mistet lysten til at arbejde som politiker. Derfor blev hun hjemme i en periode, hvor hun gik tur med hunden og så Netflix.

Derudover siger partiformanden i interviewet, at man ikke bare skal arbejde, fordi man skal arbejde, men fordi man har lyst.

»Jeg gik tur med hunden, så en masse Netflix og lavede ellers absolut ingenting. Jeg havde brug for det, for jeg havde mistet lysten til det, jeg laver. Og man skal jo ikke arbejde, bare fordi man skal arbejde. Man skal gøre det, fordi man har lyst, og jeg kan mærke, at den kampgejst er kommet tilbage,« siger Pia Olsen Dyhr til Politiken.

Politiken beskriver, at avisen gennem længere tid havde forsøgt at få et interview med Pia Olsen Dyhr, men at partilederen i januar var »stort set utilgængelig«. Det er i den forbindelse, at Pia Olsen Dyhr udtaler, at hun havde besluttet sig for at lave »absolut ingenting«.

Pia Olsen Dyhr forklarer, at hun havde »haft meget travlt i en meget lang periode«. Hun trak stikket efter tre et halvt år som støtteparti og regeringsforhandlinger.

Trods udtalelserne i Politiken, så forklarer Pia Olsen Dyhr over for B.T., at det ikke er rimeligt at blive hjemme fra arbejde, fordi man har mistet lysten.

»Selvfølgelig ikke – det var nu heller ikke det, jeg mente. Jeg var slidt og udmattet efter mange måneders overtid. Det var min pointe,« skriver Pia Olsen Dyhr til B.T. over Messenger. Hun fortsætter:

»Men derudover var jeg så også en del på arbejde. Men kan godt se, at jeg får det til at lyde anderledes (i Politiken),« skriver hun.

Så det, du reelt siger til Politiken, er, at du havde symptomer på stress?

Pia Olsen Dyhr, SF. Foto: Emil Nicolai Helms Vis mere Pia Olsen Dyhr, SF. Foto: Emil Nicolai Helms

»Måske, men det kan også bare være udmattelse – i hvert fald har jeg energien tilbage nu,« skriver Pia Olsen Dyhr efterfulgt af en blinkende emoji.

Hun forklarer, at hun godt ved, at langt de fleste danskere ikke har det privilegie, at de kan blive hjemme fra arbejde i perioder, hvor de ikke har lyst til at arbejde.

»Tro mig – det ved jeg bestemt godt. Og det var heller ikke min pointe. Jeg skulle vist have brugt andre ord der,« skriver hun til B.T.

Pia Olsen Dyhr forklarer desuden, at det var de »udadvendte pligter«, som hun trak sig fra. For eksempel interview, sociale medier og baggrundssamtaler. Hun havde fortsat en del politisk arbejde, såsom SFs vintergruppemøde, forskellige strategiforberedelser og redegørelsesdebatten 23. januar i Folketinget.

Hun forklarer desuden, at den periode, hvor hun »lavede absolut ingenting«, alene var mellem jul og nytår, samt den første uge af januar, hvor Folketinget i øvrigt havde mødefri.

I september 2021 startede statsminister Mette Frederiksen en større debat, da hun sagde, at vi skal gøre op med den myte om, at arbejde skal være lystbetonet.

»Vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet,« sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

»Alle skal stå op om morgenen og gå på arbejde.«