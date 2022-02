Er det rimeligt, at borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S) hvert år modtager flere hundrede tusinde kroner i honorarer for at sidde i bestyrelsen i for eksempelvis Odense Havn eller ATP - eller i forskellige udvalg under Kommunernes Landsforening?

Nej, det er hverken rimeligt eller retfærdigt, mener Enhedslisten i Odense, der onsdag aften havde sat spørgsmålet til debat på et byrådsmøde.

Et forslag, der dog ikke mødte den store opbakning - hverken fra en af landets bedst betalte politikere - eller fra byrådssalens øvrige partier.

»Vi følger de regler, der er lagt fra Christiansborg, på det her område,« forklarer borgmester Peter Rahbæk Juel (S), som selv høster på den gode side af 600.000 kroner årligt i honorarer ved siden af sin borgmesterløn.

Helt konkret lød forslaget fra Enhedslisten på, at byens fuldtidspolitikere - borgmester og rådmænd - skal sige nej til personligt at tage imod de honorarer, de modtager, for det bestyrelsesarbejde, de laver.

Partiet foreslog, at pengene i stedet skulle gå til en fælles pulje til udsatte borgere.

»Det er egentlig ret enkelt. Vi mener, at det er urimeligt at få dobbeltløn for noget, man allerede bliver aflønnet for,« har Enhedslistens Reza Javid tidligere forklaret til B.T.

Skal politikerne have lov til at beholde honorarer fra bestyrelsesposter?

I Odense Kommune lyder borgmesterens samlede løncheck – ifølge oplysninger på kommunens hjemmeside – på 1.853.128,93 kroner årligt.

Heraf kommer de 641.698 kroner fra ni af borgmesterens i alt 32 forskellige bestyrelses- og udvalgsposter.

Poster, som han har i kraft af, at han er borgmester.

Og honorarer, der samlet set placerer Peter Rahbæk Juel (S) blandt de højest lønnede borgmestre i landet og i øvrigt betyder, at Odense-borgmesteren er bedre betalt end statsminister Mette Frederiksen (S), som ifølge tal fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indkasserer 1,6 millioner kroner årligt.

Er det rimeligt, at du - udover at du får løn som borgmester - skal have løn for de bestyrelsesposter, du varetager i dit hverv som borgmester?

»Jeg følger til punkt og prikke de regler, der er lagt. Jeg vil sige det helt tydeligt, at når jeg siger ja til at påtage mig et hverv, så kigger jeg ikke på vederlaget. Jeg kigger på, om det giver mening i forhold til Odense, og om det giver mening i forhold til den politik, jeg forfægter og er valgt på.«

Men synes du, det er rimeligt, at der udover borgmesterlønnen også følger honorar med for eksempelvis at sidde i bestyrelsen i Odense Havn eller KL?

»Det er jo det, der er reglerne. Jeg kigger ikke på vederlagets størrelse. Jeg ser på, om det er en opgave, der giver mening for Odense.«

»Jeg vælger at følge de regler, der er, og ikke gå og lave mine egne regler. Og det er også det, jeg synes, er det klogeste,« lyder det fra Peter Rahbæk Juel.

Enhedslistens forslag, der blev debatteret i byrådssalen onsdag aften, bliver altså ikke til noget.

Kun partiet selv gik ind for forslaget, som det blev fremsat på byrådsmødet.

Flere partier - herunder SF og Radikale - er enig i dele af forslagets tanker, men valgte altså ikke at stemme for forslaget, da partierne mener, at det er en debat, der skal tages på Christiansborg.

Reglerne skal være ens for alle folkevalgte i hele landet, lyder argumentet.

Sent onsdag eftermiddag kunne borgmesterforvaltningen oplyse, at Peter Rahbæk Juel (S) for nylig har meddelt University College Lillebælt, at han ønsker at fratræde sin bestyrelsespost i UCL med udgangen af april - en post, som indbringer ham 50.000 kroner om året.

Peter Rahbæk Juel (S) bestrider desuden fire betalte poster, som fordeles i regi af Kommunernes Landsforening, hvilket i skrivende stund indbringer ham 252.565 kroner årligt. Om han kommer til at fortsætte på disse poster fremadrettet står først klart efter KLs landsmøde, som finder sted i midten af marts.