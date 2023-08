Tidligere medlem af Folketinget Naser Khader er kendt for at gå egne veje.

Og nu har han så fundet en ny sti at betræde.

Han skifter Muhammed ud med Jesus. Et definitivt farvel til islam for at blive kristen og læse til præst.

Det fortæller han i et interview med Kristeligt Dagblad. Hans første interview i meget lang tid.

Baggrunden for Khaders beslutning hænger sammen med, at han har gennemgået en svær livskrise, fortæller han.

Krisen ramte ham, da fem kvinder forrige år anklagede ham for seksuelle krænkelser.

En sag, der fik ham smidt ud af Det Konservative Folkeparti af partiformand Søren Pape Poulsen.

»Den sidste tid har været en meget svær periode for både mig selv og min familie. Men måske er der en mening med det hele. Jeg er i hvert fald fuldt bevidst om, at jeg også har mine fejl. Og når jeg siger trosbekendelsen i kirken og forsager Djævelen, er det også en måde at minde sig selv om, hvordan jeg ikke ønsker at være,« siger Naser Khader til Kristeligt Dagblad.

Om sin brogede fortid erkender Khader, at han har været »for hovmodig« og haft »for høje tanker« om sig selv.

Han fortæller også i interviewet, at han i denne uge er begyndt på en særlig præsteuddannelse på Københavns Universitet.

I forvejen har en master i teologi, og det derfor muligt for ham.