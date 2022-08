Lyt til artiklen

Dansk Folkepartis leder, Morten Messerschmidt, hilser Søren Papes statsministerkandidatur velkommen.

»Det glæder mig, at Søren Pape nu har meldt ud, at han er kandidat,« siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

»For mig er det afgørende, at vi får et blåt flertal, hvor der kan komme markante aftryk fra Dansk Folkeparti. Det er især inden for udlændinge-, sundheds- og ældreområdet,« siger han.

Messerschmidt vil ikke lægge sig fast på, hvem af de nu to blå statsministerkandidater han peger på.

»Jeg kan ikke sige, hvem vi peger på endnu. Det kommer an på den politik, som kandidaterne præsenterer. Men udmeldingen betyder, at vi kan sælge os selv lidt dyrere til fordel for vores vælgere,« siger han.

»Jeg kan godt lide Søren Pape, men har også haft et godt samarbejde med Venstre. Jeg kan ikke sige, at jeg har en favorit. Det er også dem, som skal komme til mig for at få vores opbakning,« siger Messerschmidt.