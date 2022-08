Lyt til artiklen

Søren Gade stiller op for Venstre til næste Folketingsvalg. Det afslørede han mandag.

Og det siger i den grad noget om partiets profiler – eller desperate mangel på samme – at Søren Gade vender tilbage.

Det mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Søren Gade er en profil, men han er også over toppen. Det er et udtryk for, at Venstre mangler profiler i deres folketingsgruppe. Det er en gammel cirkushest at trække frem. Søren Gade er en mand, som er på vej ind i sin politiske karrieres efterår, som man ofte er, når man som ældre politiker og tidligere minister tager ned til EU.«

Joachim B. Olsen peger på, at Venstres succes op igennem 00erne og 10erne blandt andet skyldtes, at de var et parti med mange strømninger.

»De var et ægte folkeparti. Eksempelvis når det kom til EU-spørgsmålet, hvor de havde en som Søren Gade, der var mere kritisk, og de havde en Morten Løkkegaard, som var mere positiv. Vælgerne havde noget at vælge imellem.«

»Siden da har der været et opbrud i værdier med Lars Løkke, Inger Støjberg, Britt Bager og Marcus Knuths afgang. Det var de mere nationaltsindede liberale, som forlod Venstre, men Søren Gade han er én af dem, og det at han stiller op, det er et plus. Han er også en stemmesluger, så det er klart et plus for Jacob Elleman-Jensen.«

Hovedpersonen selv har kun sat få ord på, hvorfor han nu er klar til at gøre et comeback på Christiansborg.

»Det har været under opsejling i lang tid. Omkring et års tid,« siger han til Dagbladet Holstebro-Struer.

»Og efter afstemningen om EU-forbeholdet, hvor jeg og Jakob (Ellemann-Jensen, Venstres formand, red.) var lidt rundt sammen for at overbevise danskerne, er beslutningen blevet rigtig modnet.«

Nyheden om at Søren Gade stiller op til folketingsvalget er ikke dagens eneste store, politiske nyhed.

Konservatives formand, Søren Pape, holdt således pressemøde, hvor han meldte sit kandidatur til statsministerposten.