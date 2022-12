Lyt til artiklen

Torsdag klokken 10 bliver ministerholdet i den nye SVM-regering præsenteret for dronning Margrethe på Amalienborg.

Her er et overblik over holdet:

Statsminister: Mette Frederiksen (S)

Formand for Socialdemokratiet og Danmarks statsminister siden juni 2019. Hun var 41 år, da hun tiltrådte embedet og dermed den yngste statsminister i Danmark nogensinde.

Vicestatsminister og forsvarsminister: Jakob Ellemann–Jensen (V)

Elleman har siden 2019 været formand for Venstre, hvor han overtog for Lars Løkke Rasmussen. Inden da, under forrige regering, var han miljø- og fødevareminister fra 2018-2019.

Udenrigsminister: Lars Løkke Rasmussen (M)

Han har været Danmarks statsminister to gange før i perioderne 2009 til 2011 og 2015 til 2019. Han var formand for Venstre i 10år indtil 2019, hvor han måtte forlade partiet på dramatisk vis. Siden da har han stablet et nyt parti på benene, Moderaterne, som nu er i regering.

Finansminister: Nicolai Wammen (S)

51-årige Nicolai Wammen er blandt de tunge profiler i Socialdemokratiet. Han har været finansminister, forsvarsminister og borgmester i Aarhus. Han har været folketingsmedlem siden 2011.

Justitsminister: Peter Hummelgaard (S)

Han blev af Mette Frederiksen først udnævnt som beskæftigelsesminister i 2019, og i 2020 blev han derudover også minister for ligestilling i den tidligere socialdemokratiske regering.

Økonomiminister: Troels Lund Poulsen (V)

Folketingsmedlem for Venstre med adskillige ministerposter bag sig, blandt andet beskæftigelsesminister, miljøminister og skatteminister.

Indenrigs- og sundhedsminister: Sophie Løhde (V)

Løhde var sundheds- og ældreminister under forrige regering, fra 2015 til 2016. Herefter blev hun innovationsminister indtil 2019, hvor Mette Frederiksens regering tog over.

Kulturminister: Jakob Engel-Schmidt (M)

Engel-Schmidt var Folketingsmedlem af Venstre indtil 2017, hvor han vendte tilbage til en direktørstilling på Niels Brock. i 20121 blev han sekretariatsleder for Løkkes politiske netværk, der siden blev til partiet Moderaterne.

Erhvervsminister: Morten Bødskov (S)

Da tidligere S-regering blev dannet, fik Bødskov posten som skatteminister. I starten af 2022 blev den udskiftet med forsvarsministerposten. Fra 2011 til 2013 under Helle Thorning-Schmidt var han justitsminister.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik: Dan Jørgensen (S)

Den tidligere S-regerings klima-, energi- og forsyningsminister. Under Helle Thorning-Schmidt var han minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, og inden da sad han ni år i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.

Miljøminister: Magnus Heunicke (S)

For de fleste danskere et meget velkendt ansigt, der ofte dukkede op på skærmen i 2020 og 2021 under coronapressemøder. Han var nemlig sundhedsminister i den socialdemokratiske regering. I 2019 blev han udnævnt til sundheds- og ældreminister, men i 2021 blev det til udelukkende sundhed.

Social- og boligminister: Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Børnenes minister. Rosenkrantz-Theil har siden 2019 være landets børne- og undervisningsminister. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 2011. Tidligere for Enhedslisten indtil 2007.

Beskæftigelsesminister: Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Hun var kultur- og kirkeminister i den tidligere S-regering. Inden da var hun uddannelses- og forskningsminister. Halsboe-Jørgensen har derudover været børneordfører og formand for Folketingets Udenrigsudvalg.

Børne- og undervisningsminister: Mattias Tesfaye (S)

Tesfaye blev i 2019 tildelt ministerposten inden for udlændinge og integration. I 2022 under tidligere S-regering blev den post udskiftet med justitsministerposten. Har tidligere været næstformand for SF og inden da medlem af Enhedslisten.

Udlændinge- og integrationsminister: Kaare Dybvad Bek (S)

Han var indenrigs- og boligminister i seneste S-regering – og i maj i år blev han udnævnt til udlændinge- og integrationsminister.

Skatteminister: Jeppe Bruus (S)

Bruus er tidligere skatteminister under S-regeringen. Han har siden 2021 været politisk ordfører for Socialdemokratiet samt retsordfører.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Jacob Jensen (V)

49-årige Jacob Jensen er en erfaren politiker og Venstre-mand. Han har siddet i folketinget siden 2005 for Venstre. Før sin politiske karriere havde han en økonomisk stilling i A.P. Møller – Mærsk.

Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde: Louise Schack Elholm (V)

45-årige Louise Schack Elholm har været medlem af Folketinget for Venstre siden 2007. Hun har været bolig- og folkeskoleordfører for Venstre.

Transportminister: Thomas Danielsen (V)

39-årig folketingsmedlem for Venstre siden 2011. Har siddet på en masse ordførerposter i Venstre, blandt andet Energiordfører, Klimaordfører, Landdistrikts- og øordfører og. Fiskeriordfører.

Uddannelses- og forskningsminister: Christina Egelund (M)

45-årige Christina Egelund er erhvervskvinde og tidligere medlem for Liberal Alliance. Hun har arbejdet som særlig politisk udvikler i Dansk Industri.

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling: Marie Bjerre (V)

Uddannet advokat og folketingsmedlem for Venstre siden 2019, hvor hun har været partiets klimaordfører.

Ældreminister: Mette Kierkgaard (M)

Inden Mette Kierkgaard blev medlem af Folketinget for Moderaterne i 2022, arbejdede hun som familie- og rådgivningschef i Viborg Kommune.

Klima,- energi- og forsyningsminister: Lars Aagaard (M)

Aagaard har fra 2009 til 2022 været administrerende direktør for brancheorganisationen Dansk Energi. Han har også arbejdet somembedsmand i Økonomi- og Erhvervsministeriet.