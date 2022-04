Mia Nyegaard drømmer om at få OL til København. Det skal afvikles bæredygtigt og billigt, mener hun.

De Radikales kultur- og fritidsborgmester i København, Mia Nyegaard, vil have OL til byen.

I et interview med Berlingske siger Mia Nyegaard, at hun mener, at Danmark bør gå efter at afholde "det billigste, det mest bæredygtige og det mindste OL nogensinde".

Hun sigter efter 2036 og beskriver tanken som en vision. Derfor svarer hun ikke på, hvad det i så fald vil koste.

Borgmesteren erkender dog, at der formentlig skal bygges et olympisk stadion, hvor atletikkonkurrencerne kan blive afviklet.

»Jo, det tror jeg, at der skal. Jeg ville låne et stadion, der kunne benyttes under OL, og så tænke både bæredygtighed og byudvikling ind i det område samtidigt. Man kunne lave en OL-by, der bliver til familie- og studieboliger bagefter,« siger hun til Berlingske.

Hun foreslår blandt andet at flytte windsurfing-konkurrencer til det såkaldte Cold Hawaii i Vestjylland og cykelløb til Lolland-Falster eller den danske Tour de France-rute.

Borgmesteren ved, at hun vil blive mødt af kritik for sin idé. At mange mener, det ikke kan lade sig gøre, og at det vil koste for mange penge.

»Det er jeg blevet lidt provokeret af det, og derfor siger jeg nu: "Hvad nu hvis vi godt kan? Hvad nu hvis vi tør sætte det som vores vision og så se, om det kan lade sig gøre,« siger Mia Nyegaard.