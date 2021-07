Den russiske svømmer Ilya Borodin kommer ikke til at kæmpe om medaljer i svømmebassinet ved OL i Tokyo.

Den blot 18-årige forsvarende europamester i 400 meter medley er således blevet testet positiv for coronavirus i en prøve, der blev taget inden afrejse til Japan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Borodin tilslutter sig dermed en efterhånden lang række af atleter, der har fået OL-drømmen knust.

Ilya Borodin får ikke mulighed for at kæmpe om OL-guldet i Tokyo. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Ilya Borodin får ikke mulighed for at kæmpe om OL-guldet i Tokyo. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Onsdag måtte en anden guldkandidat også se muligheden for en medalje forsvinde. Britiske Amber Hill, der stiller op i skeetskydning og er nummer et på verdensranglisten, er således også blevet testet positiv for coronavirus i sit hjemland.

Tirsdag kom det også frem, at den amerikanske volleyballspiller Taylor Crabb, den chilenske taekwondokæmper Fernanda Aguirre og den hollandske skater Candy Jacobs alle er blevet konstateret smittet.

Afviklingen af OL sker midt i stigende smittetal i Japan og især Tokyo, hvilket har mødt stor kritik fra den japanske befolkning.

Men selvom modstanden er stor, så tyder alt på, at legene vil blive afviklet som planlagt.

OL begynder officielt fredag, men de første konkurrencer fandt allerede sted onsdag.