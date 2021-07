Covid-19-tilfældene vælter desværre ind i Tokyo, hvor åbningsceremonien netop er færdiggjort på det olympiske stadion.

Den tyske cykelrytter Simon Geschke er således testet positiv for den frygtede virus. Det oplyser det tyske OL-hold på Twitter fredag aften.

Simon Geschke er dermed trukket ud af OL-linjeløbet, som løber af stablen tidligt lørdag morgen dansk tid.

»Nu kan jeg ikke gøre andet end at ønske, at gutterne kører et rigtig stærkt løb i morgen,« siger Simon Geschke.

I alt er 13 personer med omkring det tyske cykelhold ved OL. Alle de øvrige 12 medlemmer af delegationen har afleveret negative PCR-test.

Den tyske cykeltrup har boet på et hotel uden for OL-byen, og Simon Geschke har delt værelse med rytteren Emanuel Buchmann, som nu skal igennem endnu en PCR-test, før han kan stille op til løbet lørdag.

Og han er ikke den første cykelrytter, der får den kedelige besked i Tokyo. Tjekkiet meddelte således torsdag, at Michal Schlegel også var testet positiv.

Han var den fjerde OL-atlet fra Tjekkiet og det sjette medlem af den tjekkiske OL-delegation, der er testet positiv. Nationens beachvolleyhold har særligt været hårdt ramt af covid-19.

Der er konstateret mere end 75 smittetilfælde hos personer, der har med legene at gøre på den ene eller anden måde.