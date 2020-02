Den danske sejlerstjerne vandt sin første sejlads ved VM i Laser Radial i Melbourne, hvor vejret drillede.

Sejleren Anne-Marie Rindom har fået en perfekt start på sit forsvar af VM-titlen i Laser Radial.

Danskeren vandt sin første sejlads, da der søndag blev taget hul på VM i vandet syd for Melbourne.

- Det er tidligt, men det er en god måde at starte på, siger hun ifølge VM-arrangøren.

Verdensmesteren og resten af feltet skulle egentlig have været på vandet to gange søndag, men på grund af vejrforholdene blev det kun til en enkelt sejlads for alle deltagerne.

Rindom vandt i den gule sejlads, mens franskmanden Marie Barrue vandt i den blå, så de to deler førstepladsen.

Arrangøren oplyser, at hvis mandagens vindforhold er, som prognoserne tyder på, vil man indhente det tabte ved at gennemføre tre sejladser.

VM-deltagerne skal sejle 12 sejladser. De to dårligste resultater trækkes fra i det samlede regnskab.

OL i Tokyo er det helt store mål for Anne-Marie Rindom i 2020. Her skal hun forsøge at forbedre tredjepladsen fra OL i Rio.

I 2019 blev hun kåret til verdens bedste kvindelige sejler på tværs af alle bådklasser. I Danmark måtte hun dog se landevejsverdensmesteren Mads Pedersen tage prisen som årets sportsnavn.

/ritzau/