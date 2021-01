Kaosset har været stort, siden Trump-tilhængere stormede den amerikanske kongres onsdag aften. Noget, som den afgående præsdent af mange tillægges ansvaret for.

Hverken han eller andre familiemedlemmer har nemlig været bange for at udtale sig om både påstået valgfusk – eller sågar efter kongressen var under belejring at rose de voldelige demonstranter. Eller det vil sige, lige på nær ét nærtstående medlem.

For førstedame Melania Trump har ikke givet en lyd fra sig, siden urolighederne fandt sted. Det skriver norske Dagbladet.

Faktisk har man ikke hørt fra hende, siden hun ønskede et fredeligt nyt år i et tweet 1. januar.

'Jeg ønsker alle et godt nytår, Må 2021 blive fyldt med velsignelsen af glæde, godt helbred og fred året igennem,« lød det fra Melania Trump.

Et ønske, nogen nok vil mene, ikke blev opfyldt.

Den norske avis skriver, at man ikke ved, hvor førstedamen har opholdt sig på det seneste.

Den 50-årige kvinde var i hvert fald ikke at finde ved sin mands side, da han talte til sine støtter, som havde skabt uroligheder og medvirket til fire menneskers død.

Til gengæld har den 74-årige afgående præsidents børn været ude og kommentere på situationens tilstand i USA. Eksempelvis skrev datter Ivanka Trump, hvad, nogen mener, er lidt for positive vendinger, om tilhængerne, der skaffede sig adgang til kongressen.

For selvom hun opfordrede til, at man satte en stopper for urolighederne, så gav hun tilhængerne et flot stempel.

'Amerikanske patrioter – ethvert sikkerhedsbrud eller respektløshed mod politiet er helt uacceptabelt. Volden må stoppe nu. Vær venlige at opføre jer fredeligt', skrev hun.

Tweetet er senere blevet slettet, efter kritikken om betegnelsen 'patrioter' begyndte at fylde i kommentarsporet.

Der har dog ikke været nogen positive vendinger hos Melania Trump, for der er intet blevet meldt ud.

Og spekulationer om den manglende støtte fra Trumps kone har også tidligere vakt undren.

Faktisk er der så massiv en opfattelse af, at Melania Trump ikke er særlig vild med sin egen ægtemand, at man nu kan sætte penge på, om der kommer en skilsmisse, når Trump ikke længere er præsident.

Desuden, har der floreret videoer, hvor man kan se førstedamen, der sammen med parrets søn har boet på en ejendom i Maryland e stykke fra det Hvide Hus, afvise at holde i hånd med Donald Trump.

Noget, der bare har gjort hendes fravær endnu mere iøjnefaldende.